 Киев хочет расширить список санкций против российских компаний | Новости из Германии об Украине | DW | 25.07.2019

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Украина

Киев хочет расширить список санкций против российских компаний

Правительство Украины разработало санкции против зарегистрированных в РФ и Крыму компаний, участвующих в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым".

Административная граница между Украиной и Крымом (фото из архива)

Административная граница между Украиной и Крымом (фото из архива)

Правительство Украины планирует ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым". О планах внести данное предложение на рассмотрение Совета безопасности и обороны Украины сообщается в среду, 25 июля, на сайте министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ожидается, что новые ограничительные меры затронут 24 юридических лица, из которых 18 зарегистрированы в России и еще 6 - на территории Крыма. Санкции будут наложены также на предприятия, занимающиеся поставкой материалов, оборудования и услуг расположенному в Крыму "Заводу Фиолент", входящему в оборонно-промышленный комплекс РФ. Среди данных предприятий - компании, зарегистрированные в России, Китае, Турции, а также Боснии и Герцеговины, уточняется в документе.

Контекст

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Взаимные санкции Украины и России

5 июля Украина в очередной раз продлила введенный в декабре 2015 года запрет на импорт российских товаров до конца 2020 года. До этого данный запрет продлевался в мае 2019 года, причем тогда под него попал импорт из РФ цемента, клинкера и фанеры.

В свою очередь правительство России и президент РФ Владимир Путин в конце июня 2019 года продлили продовольственное эмбарго и ограничение на транзит украинских товаров до 31 декабря 2020 года.

После аннексии Россией украинского Крыма в начале 2014 года, Европейский Союз ввел ряд санкций против РФ. В ответ на это Москва запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские санкции. Помимо членов ЕС, в список стран, в отношении которых действуют российские санкции, сегодня входят США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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Ссылки в интернете

Сообщение о новых санкциях против России на сайте министерства Украины по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Сообщение о новых санкциях против России на сайте министерства Украины по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Сообщение правительства Украины о продлении санкций против РФ до 2020 года

Сообщение правительства Украины о продлении санкций против РФ до 2020 года

Постановление правительства РФ о продлении санкций в отношении Украины до 31.12.2020

Постановление правительства РФ о продлении санкций в отношении Украины до 31.12.2020

Аудио- и видеофайлы по теме

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Зеленский хочет обсудить с Путиным, чей Крым и кого нет в Донбассе  

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