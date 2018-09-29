 Киев и сепаратисты могут обменяться пленными 29 декабря | Новости из Германии об Украине | DW | 28.12.2019

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Украина

Киев и сепаратисты могут обменяться пленными 29 декабря

Пока не завершена верификация всех пленных, кто может участвовать в обмене, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Сепаратисты готовы передать Киеву 55 человек, ожидая освобождения 87 человек.

Украинский военный смотрит в подзорную трубу неподалеку от линии разграничения на востоке Украины

Украинский военный неподалеку от линии разграничения на востоке Украины

Обмен пленными между Киевом и сепаратистами на востоке Украины может произойти 29 декабря. "Мы ожидаем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - заявил в субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области.

Ранее в тот же день сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря не будет работать по техническим причинам.

Контекст

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Президенты Путин и Зеленский договорились об обмене пленными на "нормандском саммите". Трехсторонней контактной группе сначала не удалось согласовать списки на обмен. Теперь условия освобождения согласованы. (24.12.2019)

В ходе обмена пленными в Украину из России и Крыма вернулись 35 узников. DW выясняла, сколько еще украинцев остаются там за решеткой, а также в заключении на неподконтрольной Киеву части Донбасса. (13.09.2019)

Украинский режиссер Олег Сенцов во время визита в Берлин рассказал DW о том, что пережил, находясь в российской тюрьме, о своих планах на будущее и о том, что думает о России и Украине. (27.09.2019)

"Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения", - сообщается на странице Facebook Операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины.

Официальных заявлений о том, что обмен пленными произойдет именно там, не было, однако об этом уже сообщил ряд украинских СМИ. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) отказались комментировать эти сообщения.

Сепаратисты также готовятся к обмену

Готовящийся обмен проанонсировала представительница пророссийских сепаратистов из так называемой "ДНР" Дарья Морозова. По ее словам, которые приводит агентство AFP, сепаратисты готовы передать украинской стороне 55 человек, в ответ ожидают освобождения 87 человек, их имен она не назвала.

В начале сентября произошел обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Тогда в Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

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    Автор: Николай Бердник


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