 Киев и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2018

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Европа

Киев и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве

Подписанный патриархом Варфоломеем и Петром Порошенко документ позволяет издать томос по всем канонам православной церкви, заявил президент Украины.

Константинопольский патриарх Варфоломей (фото из архива)

Константинопольский патриарх Варфоломей (фото из архива)

Константинопольский патриарх Варфоломей и украинский президент Петр Порошенко в субботу, 3 ноября, подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины и Вселенского патриархата. Документ "завершает процесс, чтобы предоставление томоса произошло по всем канонам православной церкви", сообщил Порошенко в своем микроблоге Twitter.

"Уверен, что решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине", - подчеркнул патриарх после подписания соглашения.

Контекст

Архимандрит Кирилл беседовал с Жанной Немцовой, когда в Стамбуле шло историческое заседание Синода, где решалась судьба украинской автокефалии. Священник рассказал о ее истоках и последствиях. (16.10.2018)

Конфликты Москвы с Вселенским патриархатом были и раньше. Но противостояние из-за украинской автокефалии приведет РПЦ к самоизоляции и усилит ее зависимость от Кремля, считает Константин Эггерт. (16.10.2018)

В октябре Русская православная церковь (РПЦ) объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Автокефалия в интересах единства церкви в Украине

В апреле 2018 года президент Украины обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалию. Это обращение поддержали депутаты Верховной рады. По мнению парламентариев, издание томоса (указа) об автокефалии поможет преодолеть разделение церкви, уже много лет существующее в Украине. В свою очередь главы поместных православных церквей выступили против подобного шага, считая его угрозой безопасности страны и единству церкви.

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

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    Автор: Григорий Аросев


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