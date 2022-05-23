Киев имеет план на случай гибели Зеленского

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 мая.
На 89-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 24 мая (время московское).
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В Мелитополе украинские военные, партизаны и спецслужбы провели успешную спецоперацию, в результате которой были блокированы поставки оружия и боеприпасов на оккупированные ВС РФ территории. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.
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Не исключено, что пилоты боевых вертолетов ВС РФ, находящиеся под Херсоном, саботируют приказы своих военачальников. Такое предположение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью автору YouTube-канала "Фейгин LIVE" Марку Фейгину. По словам Арестовича, на правобережной части Херсонской области российские пилоты "куда-то летают и даже куда-то стреляют".
"Наши военные все пытаются понять, куда же они стреляют - там, куда они стреляют, наших военных нет. Но удары наносят, и все задаются вопросом, с кем же они там воюют. Может быть, сами с собой. Я не исключаю, что вертолетчики просто саботируют, не хотят лететь на наши позиции: выдвигаются чуть-чуть вперед, наносят удары и говорят - все, мы отстрелялись, поразили и отстаньте от нас", - сказал советник главы Офиса президента Украины.
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Россия "серьезно подумает", прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Власти Колумбии намерены направить специалистов по разминированию в одну из европейских стран для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано. По его словам, 11 военных инженеров армии Колумбии "будут находиться в одной из соседних стран, входящих в НАТО".
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Власти Украины имеют "план Б" на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе. По словам Зеленского, власти готовы к действиям на случай такого развития событий. "Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены - я, премьер-министр и глава парламента", указал он.
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Мир не стоит на пороге глобальной рецессии, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ожидаемый МВФ рост мировой экономики в 3,6% "далек от рецессии", подчеркнула она. В то же время Георгиева выказала предположение, что рецессия может начаться в отдельных государствах, которые изначально имели более слабую экономику. Это относится к странам, которые еще не восстановились после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также государствам, сильно зависящим от импорта энергии и продовольствия из России.
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ВС РФ вечером 23 мая нанесли четыре ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, в результате налетов были серьезно повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. Когда удастся возобновить движение поездов, неизвестно.
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Глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко представила на открытии Всемирного экономического форума в Давосе план по сохранению стабильности украинской экономики во время войны. Первым шагом на этом пути, как отмечается в сообщении пресс-службы ее министерства, должно стать полноправное членство Украины в ЕС.
Кроме того, Украина должна получить доступ к рынкам G7 и ЕС к 2030 году. Третьим фактором должно стать развитие следующих отраслей: военно-промышленного комплекса и аэрокосмической промышленности, металлургии и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также IT-сектора.
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Единство по вопросу введения эмбарго на покупку российской нефти будет достигнуто в ЕС уже в ближайшие несколько дней. Такую оценку высказал министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в вечернем эфире общественно-правового телеканала ZDF.
По его словам, на данный момент осталось всего лишь несколько государств, которые сообщают о проблемах в связи с этим намерением. В первую очередь, речь идет о Венгрии.
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Telegram-канал BAZA сообщает, что, по предварительной информации, в Ростовской области российская ПВО сбила беспилотник. "Аппарат пролетел недалеко от поселка Казанская Лопатина в Верхнедонском районе (это около 100 километров до границы с Украиной и примерно 300 километров до Ростова-на-Дону)", - говорится в посте.
В свою очередь, онлайн-издание 161.ru пишет, что информацию о сбитом в небе над Ростовской областью беспилотнике ему подтвердил источник в силовых структурах.
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Ближайшие недели войны России против Украины будут сложными, заявил своем в традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это осознавать. Но у нас нет никакой альтернативы кроме того, чтобы бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев", - подчеркнул он.
Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>
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