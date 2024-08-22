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Кено Версек

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Часть украинских беженцев в Венгрии вынуждены были покинуть места их размещения

Украинские беженцы без жилья. Кого выселяют власти Венгрии

Согласно указу премьера Виктора Орбана, Венгрия прекратила госпомощь на размещение многих украинских беженцев.
Конфликты22 августа 2024 г.
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