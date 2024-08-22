You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Кено Версек
Пропустить раздел Кено Версек: избранные публикации
Кено Версек: избранные публикации
Украинские беженцы без жилья. Кого выселяют власти Венгрии
Согласно указу премьера Виктора Орбана, Венгрия прекратила госпомощь на размещение многих украинских беженцев.
Конфликты
22.08.2024
22 августа 2024 г.
На главную страницу