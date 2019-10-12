 Кениец Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2019

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Мир

Кениец Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа

Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал дистанцию 42 км 195 м менее чем за два часа. Но мировым рекордом это не стало, так как забег прошел в специально созданных идеальных условиях.

Кипчоге финиширует в Вене, 12 октября 2019 года

Кипчоге финиширует в Вене, 12 октября 2019 года

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым человеком в истории, которому удалось преодолеть дистанцию марафонского бега (42 км 195 метров) менее чем за два часа. В субботу, 12 октября, в Вене он финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды.

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Однако этот показатель не будет признан мировым рекордом, так как забег проходил практически в "лабораторных" условиях - вместе с 34-летним Кипчоге поочередно бежал 41 пейсмейкер (бегуны, задающие темп) и только последние метры дистанции он преодолел без их помощи. Кроме того, организаторы для создания идеальных обстоятельств забега специально подбирали город для старта, маршрут и даже конкретный день с учетом погодных условий.

"Я самый счастливый человек. Я показал, что если чего-то желать, то нет никаких ограничений", - заявил атлет. Обладателем официального мирового рекорда в марафоне является сам Элиуд Кипчоге. В 2018 году на соревнованиях в Берлине он пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Кенийский спортсмен - олимпийский чемпион 2016 года.

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