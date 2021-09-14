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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кельнский собор".
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Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.
23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.
Также в программе: скандал в католической церкви в Германии, новые звезды интернета в Великобритании, как коронавирус нарушил планы спортсменов в Швеции и Норвегии.
Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов включены ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.
140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.
В мае прихожане храмов Кельнского архиепископства вновь смогут участвовать в церковных службах, но число мест будет ограничено.
Греческая православная церковь в Германии присоединилась к общинам католиков и протестантов. Публичная религиозная жизнь в Европе переходит в теле- и радиоэфир и в интернет.
В самом посещаемом храме Германии приняли меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Ульм - небольшой провинциальный городок на юге Германии. Но именно здесь расположена церковь с самой высокой в мире колокольней. И построить ее такой решили сами жители города.
Птичий помет наносит непоправимый вред готическому сооружению.
Для посетителей этой достопримечательности в Кельне записали объявление с местным рейнским колоритом.
Вид на самую посещаемую достопримечательность Германии - Кельнский собор с противоположного берега Рейна.
В Гамбурге подвели итоги первых двух лет, прошедших со дня открытия Эльбской филармонии.
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