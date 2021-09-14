Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кельнский собор

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кельнский собор".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Der Kölner Arzt Bastian Kirsch sitzt neben einem Modell des Kölner Doms, das er aus 220 leeren Impfflaschen gebaut hat.

Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото) 14.09.2021

Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.
18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
The Brandenburg Gate is pictured before Earth Hour in Berlin, March 30, 2019. Picture taken with fish eye lens. REUTERS/Fabrizio Bensch

"Час Земли": гаснут подсветки ведущих достопримечательностей во всем мире 27.03.2021

Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.

Где и почему в России идет черный снег? Европа в фокусе (11.03.2021) 11.03.2021

Также в программе: скандал в католической церкви в Германии, новые звезды интернета в Великобритании, как коронавирус нарушил планы спортсменов в Швеции и Норвегии.
5.1.2016 Ein Blick auf das verschneite Magdeburg mit dem Dom zu Magdeburg St. Mauritius und Katharina aus der Vogelperspektive, aufgenommen am 05.01.2016. Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas Lander picture alliance/ZB/A. Lander

Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро 18.02.2021

Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.
05.01.2017+++Hannover, Deutschland+++ Sternsingerinnen und Sternsinger aus acht katholischen Pfarrgemeinden der Stadt und der Region Hannover werden am 05.01.2017 vom niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in Hannover (Niedersachsen) empfangen. Das Motto der 59. Sternsinger-Aktion 2017 lautet: Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung _ in Kenia und weltweit! Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что празднует Европа в дни православного Рождества 06.01.2021

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
12.04.2006 DEUTSCHLAND, KOELN, 12.04.2006 Dombauhütte des Kölner Dom: Bemalen der einzelnen Fensterteile. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Хранители готической вечности 18.12.2020

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов включены ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.

Köln, Kölner Dom. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU028

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе 14.10.2020

140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.
HANDOUT - 03.05.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Kardinal Rainer Maria Woelki predigt am Sonntagvormittag in der Messe im Kölner Dom. Im Kölner Dom hat heute der erste öffentliche Gottesdienst seit dem 14. März stattgefunden. Foto: Robert Boecker/Kölner Dom/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коронавирус и религия: верующие возвращаются в Кельнский собор (фото) 03.05.2020

В мае прихожане храмов Кельнского архиепископства вновь смогут участвовать в церковных службах, но число мест будет ограничено.

An empty Saints Peter and Paul Church in Krakow's Old Town. With a total of 68 confirmed cases of coronavirus, and one person dead, Poland just declared a state of epidemic emergency and will close its borders starting Saturday March 14 at midnight. The control at all borders will be restored. The Polish PM also announced the closure of clubs, pubs, restaurants and casinos. On Friday, March 13, 2020, in Krakow, Poland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Епархии Германии отменяют службы в связи с коронавирусом 14.03.2020

Греческая православная церковь в Германии присоединилась к общинам католиков и протестантов. Публичная религиозная жизнь в Европе переходит в теле- и радиоэфир и в интернет.
Langhaus des Kölner Doms. Foto vom 22. Januar 2017. | Verwendung weltweit

Из-за коронавируса в Кельнском соборе не будет святой воды (фото) 28.02.2020

В самом посещаемом храме Германии приняли меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Das Ulmer Münster (Baden-Württemberg), aufgenommen am 24.01.2015. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Самая высокая в мире церковь (видео) 26.06.2019

Ульм - небольшой провинциальный городок на юге Германии. Но именно здесь расположена церковь с самой высокой в мире колокольней. И построить ее такой решили сами жители города.
10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Falkner Marco Wahl steht mit seinen Wüstenbussard Akashi während einer Vorführung für Medien auf einem Dach am Kölner Dom. Taubenkot schadet der Bausubstanz, der Einsatz von seinen Wüstenbussarden und Falken ist eine der Maßnahmen des Domkapitels zur Taubenvergrämung. Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

Соколы и ястребы отгоняют голубей от Кельнского собора (фото) 13.04.2019

Птичий помет наносит непоправимый вред готическому сооружению.
ARCHIV - 27.11.2009, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Kölner Dom bei Nacht. Besucher des Kölner Doms werden seit Montag mit Bandansagen in mehreren Sprachen begrüßt. Der Hinweis, dass der Dom bald schließt, ertönt dabei am Ende jedes Tages auch auf Kölsch («In e paar Minute weed d‘r Dom avjeschlosse...»). «Der Dom und die Kölsche Sprache: Beides steht in Köln für Heimat», sagte Domprobst Gerd Bachner. Man wolle die Besucher des Doms mit den neuen Ansagen noch besser und persönlicher ansprechen. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кельнский собор заговорил на местном диалекте - кёльш (фото) 09.04.2019

Для посетителей этой достопримечательности в Кельне записали объявление с местным рейнским колоритом.
20.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Vor einem bewölkten Abendhimmel in den Farben rot, blau und gelb, fliegen Vögel am Kölner Dom vorbei. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Последний закат перед началом весны (фото) 21.03.2019

Вид на самую посещаемую достопримечательность Германии - Кельнский собор с противоположного берега Рейна.
ARCHIV - 02.12.2016, Hamburg: Die gläserne Fassade der Elbphilharmonie wird von der aufgehenden Sonne beleuchtet. Bereits 8,5 Millionen Besucher haben das neue Konzerthaus besucht. (zu dpa «Hamburger Elbphilharmonie auch nach zwei Jahren Zuschauermagnet») Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Эльбская филармония успешно преследует Кельнский собор (фото) 12.01.2019

В Гамбурге подвели итоги первых двух лет, прошедших со дня открытия Эльбской филармонии.
Показать еще