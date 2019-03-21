 Кельнский собор заговорил на местном диалекте - кёльш (фото) | Кадр дня | DW | 09.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Кельнский собор заговорил на местном диалекте - кёльш (фото)

Для посетителей этой достопримечательности в Кельне записали объявление с местным рейнским колоритом.

Кельнский собор (Kölner Dom) - памятник готической архитектуры

Кельн • Кёльш (Kölsch) - так в Кельне называют не только здешнее пиво, внесенное в список европейских региональных деликатесов, но и местный диалект. Обращения и объявления на кёльше теперь смогут услышать посетители городского кафедрального собора - выдающегося памятника готической эпохи и объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

"In e paar Minute weed d‘r Dom avjeschlosse... Schön, dat ehr do wort - und kutt baal widder" - "Через несколько минут собор закрывается. Спасибо за то, что вы здесь были, и до скорой встречи". Такое объявление на кёльше теперь дополнило записи на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, нидерландском, польском, арабском и китайском языках.

Кельнский собор является самой популярной архитектурной достопримечательностью Германии. Ежегодное число его посетителей со всего мира превышает шесть миллионов человек.

Смотрите также:
Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

Самый посещаемый архитектурный памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Официально Кельнским собором владеет... сам Кельнский собор! (05.10.2018)  

Кельнский собор: долгострой и шедевр

Кельнский собор - едва ли не самая знаменитая достопримечательность Германии, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (02.06.2014)  

Сто хранителей готической вечности

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества. (12.02.2019)  

Карнавал в Кельне: как его понять

11.11 в 11:11 в Кельне традиционно открывается карнавальный сезон. Чтобы лучше понять происходящее, нужно знать хотя бы несколько выражений на местном диалекте - кёльше. (10.11.2018)  

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей. (18.04.2018)  

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников. (23.02.2018)  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии. (28.09.2018)  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места. (17.10.2016)  

Немецкие памятники ЮНЕСКО  

Аудио- и видеофайлы по теме

Европейские долгострои  

Соборная гора в Эрфурте - #DailyDrone  

Ахенский собор - #DailyDrone  

Также по теме

BdT - Abendrot in Köln

Последний закат перед началом весны (фото) 21.03.2019

Вид на самую посещаемую достопримечательность Германии - Кельнский собор с противоположного берега Рейна.

Deutschland Dombauhütte des Kölner Dom

Сто хранителей готической вечности 12.02.2019

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества.

BdT Kölner Dom - «Dicker Pitter»

Язык подвешен, или "Толстый Петр" наконец-то вернулся в строй (фото) 01.11.2018

Жители и гости Кельна теперь могут вновь услышать звучание самого большого колокола здешнего собора.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера