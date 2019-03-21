Кельнский собор заговорил на местном диалекте - кёльш (фото)

Кельн • Кёльш (Kölsch) - так в Кельне называют не только здешнее пиво, внесенное в список европейских региональных деликатесов, но и местный диалект. Обращения и объявления на кёльше теперь смогут услышать посетители городского кафедрального собора - выдающегося памятника готической эпохи и объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
"In e paar Minute weed d‘r Dom avjeschlosse... Schön, dat ehr do wort - und kutt baal widder" - "Через несколько минут собор закрывается. Спасибо за то, что вы здесь были, и до скорой встречи". Такое объявление на кёльше теперь дополнило записи на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, нидерландском, польском, арабском и китайском языках.
Кельнский собор является самой популярной архитектурной достопримечательностью Германии. Ежегодное число его посетителей со всего мира превышает шесть миллионов человек.
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Автор: Максим Нелюбин
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