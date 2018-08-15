Кельнский собор - большое видится на расстоянье

770 лет назад, 15 августа 1248 года, в Кельне был заложен фундамент нового городского собора, ставшего выдающимся памятником готики в Германии.
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