Кельнские овцы, или Заливной луг с видом на собор (фото)

Не каждое овечье стадо может похвастаться пастбищем с видом на самую посещаемую достопримечательность Германии.
04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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