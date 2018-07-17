Кельнская жара (фото)

В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях, спускающихся к воде, надолго не задерживаются. Рейнский бульвар был открыт в 2015 году. На строительство этой новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро. По вечерам отсюда можно наблюдать, как солнце садится за башни самого известного готического храма Германии.

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Наводнения и мелководья на Рейне Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

Наводнения и мелководья на Рейне Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.

Наводнения и мелководья на Рейне Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.

Наводнения и мелководья на Рейне Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

Наводнения и мелководья на Рейне Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.

Наводнения и мелководья на Рейне Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

Наводнения и мелководья на Рейне Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

Наводнения и мелководья на Рейне Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.

Наводнения и мелководья на Рейне На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

Наводнения и мелководья на Рейне "Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.

Наводнения и мелководья на Рейне Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.

Наводнения и мелководья на Рейне В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

Наводнения и мелководья на Рейне Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

Наводнения и мелководья на Рейне Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.

Наводнения и мелководья на Рейне Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.

Наводнения и мелководья на Рейне Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

Наводнения и мелководья на Рейне Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.

Наводнения и мелководья на Рейне Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

Наводнения и мелководья на Рейне Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

Наводнения и мелководья на Рейне Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают. Автор: Максим Нелюбин





10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Современный Дюссельдорф Знакомство с достопримечательностями Северного Рейна - Вестфалии начнем в Дюссельдорфе - столице этой земли. Среди современных зданий города особое место занимают так называемые "Пьяные дома", построенные в "Медийной гавани" по проекту американского архитектора Фрэнка Гери в 1996-1998 годах. Впечатляющий вид на бывший портовый квартал открывается со смотровой площадки здешней телебашни.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Ахенский собор В Северном Рейне - Вестфалии находится несколько объектов Всемирного культурного наследия. Среди них - Ахенский собор, заложенный при императоре Карле Великом в 796 году. Он стал первой немецкой достопримечательностью, получившей особый статус памятника ЮНЕСКО. Решение было принято в 1978 году.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Корвей Аббатство Корвей - бенедиктинская обитель, расположенная на берегу реки Везер под вестфальским городом Хёкстер. Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого. Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных им саксонских земель. Монастырь действовал до 1792 года. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его включили в 2014 году.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Резиденция под Кельном В городе Брюль под Кельном находятся дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст, также внесенные в список Всемирного наследия. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. Сначала в 1725 году заложили основную летнюю резиденцию, а через несколько лет по соседству - этот небольшой дворец для соколиной охоты.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Готический памятник Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его осматривает шесть миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Cамая красивая шахта в мире Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Город велосипедистов и студентов Вестфальский город Мюнстер считается своего рода велосипедной столицей Германии. На 300 тысяч жителей здесь приходится 500 тысяч велосипедов. Он также входит в число самых крупных университетских городов страны. Здесь обучается около 55 тысяч студентов. Главная историческая улица города Принципальмаркт ("Главный рынок") известна с XII столетия.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Айфель В Северном Рейне - Вестфалии много мест, которые могут представлять интерес для любителей природы. Один из таких регионов - Айфель на границе с Люксембургом и Бельгией. Особенностью Айфеля являются вулканические горы и кратерные озера. Здесь также много других достопримечательностей - фахверковых домов, старых церквей, средневековых замков и виноградников на реке Ар.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Бонн Бонн, как Кельн и Дюссельдорф, тоже расположен на Рейне. После Второй мировой войны он на протяжении четырех десятилетий был столицей Западной Германии, а этот период в истории ФРГ принято называть "Боннской республикой". Заглянуть в его недавнее прошлое можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии". На фото - первый канцлер Германии Конрад Аденауэр принимает участников карнавала.

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии Карнавал Особый повод любить Северный Рейн - Вестфалию - здешний традиционный карнавал. Наиболее бурно его отмечают в прирейнских городах, а самое большое карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" проходит в Кельне. В нем принимает участие около 12 тысяч человек, а посмотреть на них собирается до 1,5 миллиона зрителей. Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин



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