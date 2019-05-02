 Келли Крафт официально выдвинута на должность постпреда США в ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

Келли Крафт официально выдвинута на должность постпреда США в ООН

Если кандидатуру нынешнего посла в Канаде Келли Крафт утвердит Сенат, она станет новым постоянным представителем США при ООН. Хезер Науэрт отказалась претендовать на эту должность по семейным обстоятельствам.

Келли Крафт

Келли Крафт

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. Уведомление об этом было направлено в Сенат США в четверг, 2 мая. Если Сенат утвердит кандидатуру Крафт, она сменит на этом посту Никки Хейли, объявившую о своем уходе еще в октябре 2018 года.

Контекст

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Президент США отметил выдающуюся работу Келли Найт Крафт на дипломатическом посту. Ранее от выдвижения в постпреды США при ООН отказалась официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. (23.02.2019)

Спустя месяц после промежуточных выборов в Конгресс, 7 декабря, Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено.

16 февраля Науэрт заявила, что больше не претендует на этот пост. "В лучших интересах моей семьи я больше не предоставляю свое имя для рассмотрения", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

Утверждение кандидатуры Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием. Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.

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    Автор: Илья Коваль


Контекст

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Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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