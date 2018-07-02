 Кевин Кураньи о победе россиян над испанцами: Сборная показала командный дух | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2018

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Россия

Кевин Кураньи о победе россиян над испанцами: Сборная показала командный дух

По мнению немецкого футболиста Кевина Кураньи, Станислав Черчесов руководит игроками с отеческой строгостью, и они растут.

Кевин Кураньи: Российские игроки растут

Кевин Кураньи: "Российские игроки растут"

Сборная России продемонстрировала "мощный командный дух" в матче с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Уверенность в этом выразил в комментарии, написанном специально для DW, немецкий футболист Кевин Кураньи.

По его словам, всю игру футболистов Станислава Черчесова "поддерживала эйфория фанатов". Тренер "руководит игроками с отеческой строгостью", пишет Кураньи. "И они растут. К примеру, вратарь Игорь Акинфеев. Он всегда был очень талантливым, однако в прошлом он время от времени позволял себе возмутительные ошибки. К сожалению, это повредило его репутации", - отмечает футболист, в 2005 году взявший бронзу вместе с командой Германии в Кубке конфедераций.

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"Сейчас подобных оплошностей с ним не происходит, он демонстрирует настоящее мастерство. На текущий момент разница очень заметна. Считаю его вратарем топ-уровня", - написал Кевин Кураньи, узнавший о победе россиян над испанцами от пилота самолета, готовившегося совершить посадку в аэропорту Москвы.

Футболист летел в Россию, где у него теперь есть возможность лично стать свидетелем охватившего страну футбольного безумия. По его словам, фанаты так неистовствовали, что лайнер даже "покачало" в воздухе.

"Напряженный четвертьфинал с хорватами"

Размышляя о предстоящей встрече россиян с командой Златко Далича, Кевин Кураньи написал: "Против сильных хорватов будет очень напряженный четвертьфинал". "В игровом плане сборная под руководством тренера Златко Далича, безусловно, будет лучше, однако россияне используют всю свою боевую мощь, чтобы противостоять ей. А мощь эта действительно велика - когда за спиной у них столько фанатов", - резюмировал он.

Игра российской и хорватской сборных пройдет в Сочи 7 июля.

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    Автор: Элла Володина


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