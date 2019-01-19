Кашалот в аудитории (фото)

21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.
Январские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Кровавая" Луна над Дрезденом
21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Над зимними Альпами
20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Зеленая стрелка" для велосипедистов
19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Сколько калорий в немецком пиве?
18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Первый в Германии транзистор
17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Бавария после снегопадов
17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.
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Кадр за кадром - Январь 2019
"Лунное письмо"
16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Зимняя калина
16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Последний писк берлинской моды
15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.
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Кадр за кадром - Январь 2019
В Германии ввели секционный контроль
14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Зоопарк расстается с белыми медведями
13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Эльбской филармонии - два года
12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.
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Кадр за кадром - Январь 2019
День немецкого яблока
11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Поезд под снегом
10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Пробки из-за снегопада
09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Новости из берлоги
08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Чемпионат по метанию елок
07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Как колядуют в Германии
06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Елки для зоопарка
05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Пятидневный носорог
03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Затишье перед бурей
02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.
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Кадр за кадром - Январь 2019
Самый длинный замок Европы
01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.
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В мире животных - 2018
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В мире животных - 2018
Мыши счет любят
14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.
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В мире животных - 2018
"Поросячий рай"
19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.
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В мире животных - 2018
Сибирские гости Бранденбурга
24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.
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В мире животных - 2018
Тюлений беби-бум
30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.
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В мире животных - 2018
Гусиный марш
17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.
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В мире животных - 2018
Рыси осваивают новые территории
28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.
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В мире животных - 2018
Маленький вомбат
05.04.2018 • Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. Вомбаты - обитатели Австралии. Эти сумчатые животные похожи на маленьких медведей или очень крупных хомяков. Решайте сами.
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В мире животных - 2018
Чингисхан из немецкого замка
11.04.2018 • Белый верблюжонок Чингисхан, родившийся в конце марта, сразу стал любимцем публики. На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.
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В мире животных - 2018
Черепаший Мойдодыр
02.05.2018 • Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.
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В мире животных - 2018
Белоснежный олененок Мика
22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.
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В мире животных - 2018
Сурикат ищет ботинки
25.05.2018 • Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen). Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке в начале мая и уже скоро стал искать себе обувь на вырост.
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В мире животных - 2018
Пятеро аистят
07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.
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В мире животных - 2018
Бранденбургские скворцы
09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.
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В мире животных - 2018
Хомяков - на свободу!
20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.
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В мире животных - 2018
Первый год на новом месте
24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.
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В мире животных - 2018
"Пёсьи дни"
30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.
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В мире животных - 2018
Стриж-альбинос
16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.
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В мире животных - 2018
Самый быстрый мопс Берлина
17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".
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В мире животных - 2018
Ночь летучих мышей в Германии
24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.
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В мире животных - 2018
Трубкозуб Мемфис
28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.
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В мире животных - 2018
Луг с видом на собор
04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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В мире животных - 2018
Ушастые совы на Одере
08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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В мире животных - 2018
Любимец монашек
19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.
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В мире животных - 2018
Детский дом для тюленей
21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.
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В мире животных - 2018
Белый мишка
07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.
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В мире животных - 2018
Северные олени из Гарца
10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
Автор: Максим Нелюбин