 Кашалот в аудитории (фото) | Кадр дня | DW | 21.01.2019

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Кадр за кадром

Кашалот в аудитории (фото)

Этот скелет теперь будет служить наглядным пособием для студентов в немецком городе Гисене.

Гисенский университет

21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд  три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.

Январские кадры из Германии

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Кровавая" Луна над Дрезденом

    21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Швангау

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Над зимними Альпами

    20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Зеленая стрелка" для велосипедистов

    19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

  • Пивоварня в Баварии

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сколько калорий в немецком пиве?

    18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


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В мире животных - 2018

  • Большая ночница

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    Мыши счет любят

    14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.

  • Эверсмер (Нижняя Саксония)

    В мире животных - 2018

    "Поросячий рай"

    19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.

  • Бранденбург

    В мире животных - 2018

    Сибирские гости Бранденбурга

    24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Гельголанд

    В мире животных - 2018

    Тюлений беби-бум

    30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.

  • Висбаден

    В мире животных - 2018

    Гусиный марш

    17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.

  • Национальный парк Хайних

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    28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.

  • Дуйсбург

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  • Верблюжонок Чингисхан

    В мире животных - 2018

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  • Рейнланд-Пфальц

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    22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.

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  • Латцен

    В мире животных - 2018

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    07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.

  • Якобсдорф

    В мире животных - 2018

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    09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.

  • Ахен

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    Хомяков - на свободу!

    20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Первый год на новом месте

    24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.

  • Рюдесхайм

    В мире животных - 2018

    "Пёсьи дни"

    30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.

  • Стриж-альбинос

    В мире животных - 2018

    Стриж-альбинос

    16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Самый быстрый мопс Берлина

    17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".

  • Франкфурт-на-Одере

    В мире животных - 2018

    Ночь летучих мышей в Германии

    24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.

  • Франкфурт-на-Майне

    В мире животных - 2018

    Трубкозуб Мемфис

    28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Кельн

    В мире животных - 2018

    Луг с видом на собор

    04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Альт-Тухебанд

    В мире животных - 2018

    Ушастые совы на Одере

    08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Монастырь Мариенталь

    В мире животных - 2018

    Любимец монашек

    19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Фридрихског

    В мире животных - 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Белый мишка

    07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.

  • Вульфтен

    В мире животных - 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Что советует посмотреть в Германии The New York Times

В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова.  

Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.  

Тюлений беби-бум на острове Гельголанд

Длинномордые тюлени на немецком острове Гельголанд установили рекорд рождаемости.  

10 причин поехать на Северное море

Побережье Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.  

Халлиг - остров, не всегда окруженный водой

Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги.  

Остров, на который можно добраться на конной повозке

Остров Нойверк находится примерно в 15 километрах от Куксхафена. Он является единственным немецким островом Ваттового мелководья, на который во время отлива можно доехать по морскому дну на конной повозке.  

Национальному парку Ваттовое море - 30 лет

Решение о создании парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты было принято 22 июля 1985 года.  

Гордый остров Гельголанд решил остаться маленьким

Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Фаллерслебен написал здесь строки, ставшие гимном Германии. На этом острове произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Январь 2019  

В мире животных - 2018  

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Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  

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