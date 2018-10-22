Катрин Денёв и ее звездные партнеры (фото)

Великолепной актрисе и роковой блондинке Катрин Денёв исполнилось 75 лет. Ее всегда окружали красивые мужчины - и на экране, и в жизни.
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