Катрин Денёв и ее звездные партнеры (фото)

Катрин Денёв и ее мужчины

С Роже Вадимом

Ну, а первой большой любовью Катрин Денёв был известный французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер российского происхождения Роже Вадим. Она переехала к нему, когда ей было всего 17 лет. Именно Вадим придумал юной актрисе имидж роковой блондинки, перекрасив ее темные от природы волосы. В 1963 году она родила от Вадима сына, но оформить брак отказалась, а позже и вовсе ушла от него.