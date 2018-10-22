 Катрин Денёв и ее звездные партнеры (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.10.2018

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Культура и стиль жизни

Катрин Денёв и ее звездные партнеры (фото)

Великолепной актрисе и роковой блондинке Катрин Денёв исполнилось 75 лет. Ее всегда окружали красивые мужчины - и на экране, и в жизни.

  • С Джонни Холлидеем

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Джонни Холлидеем

    Полвека назад девчонки сходили с ума от восторга, когда на сцене или на экране появлялся Джонни Холлидей - киноактер, звезда французского рока. Мужской секс-символ эпохи подарил свое сердце Катрин Денёв. Короткий, но бурный роман вспыхнул у них в начале 1960-х., когда Катрин снималась с ним в фильме "Парижанки".

  • С Роже Вадимом

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Роже Вадимом

    Ну, а первой большой любовью Катрин Денёв был известный французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер российского происхождения Роже Вадим. Она переехала к нему, когда ей было всего 17 лет. Именно Вадим придумал юной актрисе имидж роковой блондинки, перекрасив ее темные от природы волосы. В 1963 году она родила от Вадима сына, но оформить брак отказалась, а позже и вовсе ушла от него.

  • С Омаром Шарифом

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Омаром Шарифом

    Омар Шариф всегда с восхищением отзывался о Катрин Денёв, с которой сыграл во франко-британском фильме "Майерлинг" в 1968 году. Он - наследник австро-венгерского престола Рудольф. Женат, но несчастлив в браке. Она - баронесса Мариа Ветцера, которая смогла зажечь в нем ответное чувство. Но только в фильме.

  • С Жаном-Полем Бельмондо

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Жаном-Полем Бельмондо

    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" (1969) Франсуа Трюффо хотел давно. Он настоял на участии в этом фильме Жана-Поля Бельмондо и Катрин Денёв. Бельмондо, завоевавший не одно женское сердце, никаких чувств со стороны красавицы Денёв не вызвал. Зато у нее начался роман с режиссером. Они прожили вместе два года и расстались друзьями.

  • С Марчелло Мастроянни

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Марчелло Мастроянни

    С блестящим итальянским актером Марчелло Мастроянни Катрин Денёв встретилась во время съемок фильма "Это случается только с другими" (1971). Из пустой квартиры, куда их на несколько дней "для вживания в роль" заперла режиссер Надин Трентиньян, они вышли влюбленной парой. Позже у них родилась дочь Кьяра. Ради Денёв Мастроянни развелся с женой, но к тому моменту Катрин к нему охладела.

  • С Жераром Депардьё

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Жераром Депардьё

    С Жераром Депардьё Катрин Денёв познакомилась на съемках фильма Франсуа Трюффо "Последнее метро" (1980). Они столь достоверно сыграли влюбленную пару, что их стали приглашать на аналогичные роли и другие режиссеры. После фильма пошли слухи, что без реальной интрижки у актеров не обошлось. Однако они оба это отрицали. Денёв вообще никогда не любила распространяться о своей личной жизни.

  • С Аленом Делоном

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Аленом Делоном

    Французы были ужасно разочарованы, когда узнали, что роман Катрин Денёв и Алена Делона, снявшихся вместе в нескольких фильмах, не состоялся: уж слишком хорошо смотрелись друг с другом эти великолепные актеры. Денёв ухаживания красавца Делона не приняла. Зато любовь к нему на экране она сыграла правдоподобно. На этом фото: кадр из фильма "Шок" (1982).

  • С Дэвидом Боуи

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Дэвидом Боуи

    Перед чарами Катрин Денёв не устоял и звездный британский рок-исполнитель, продюсер, звукорежиссер, художник и актер Дэвид Боуи, в тандеме с которым французская актриса сыграла в британском фильме ужасов "Голод" (1983). Но у Денёв это было только экранная любовь.

    Автор: Наталия Королева


  • С Джонни Холлидеем

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Джонни Холлидеем

    Полвека назад девчонки сходили с ума от восторга, когда на сцене или на экране появлялся Джонни Холлидей - киноактер, звезда французского рока. Мужской секс-символ эпохи подарил свое сердце Катрин Денёв. Короткий, но бурный роман вспыхнул у них в начале 1960-х., когда Катрин снималась с ним в фильме "Парижанки".

  • С Роже Вадимом

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Роже Вадимом

    Ну, а первой большой любовью Катрин Денёв был известный французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер российского происхождения Роже Вадим. Она переехала к нему, когда ей было всего 17 лет. Именно Вадим придумал юной актрисе имидж роковой блондинки, перекрасив ее темные от природы волосы. В 1963 году она родила от Вадима сына, но оформить брак отказалась, а позже и вовсе ушла от него.

  • С Омаром Шарифом

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Омаром Шарифом

    Омар Шариф всегда с восхищением отзывался о Катрин Денёв, с которой сыграл во франко-британском фильме "Майерлинг" в 1968 году. Он - наследник австро-венгерского престола Рудольф. Женат, но несчастлив в браке. Она - баронесса Мариа Ветцера, которая смогла зажечь в нем ответное чувство. Но только в фильме.

  • С Жаном-Полем Бельмондо

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Жаном-Полем Бельмондо

    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" (1969) Франсуа Трюффо хотел давно. Он настоял на участии в этом фильме Жана-Поля Бельмондо и Катрин Денёв. Бельмондо, завоевавший не одно женское сердце, никаких чувств со стороны красавицы Денёв не вызвал. Зато у нее начался роман с режиссером. Они прожили вместе два года и расстались друзьями.

  • С Марчелло Мастроянни

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Марчелло Мастроянни

    С блестящим итальянским актером Марчелло Мастроянни Катрин Денёв встретилась во время съемок фильма "Это случается только с другими" (1971). Из пустой квартиры, куда их на несколько дней "для вживания в роль" заперла режиссер Надин Трентиньян, они вышли влюбленной парой. Позже у них родилась дочь Кьяра. Ради Денёв Мастроянни развелся с женой, но к тому моменту Катрин к нему охладела.

  • С Жераром Депардьё

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Жераром Депардьё

    С Жераром Депардьё Катрин Денёв познакомилась на съемках фильма Франсуа Трюффо "Последнее метро" (1980). Они столь достоверно сыграли влюбленную пару, что их стали приглашать на аналогичные роли и другие режиссеры. После фильма пошли слухи, что без реальной интрижки у актеров не обошлось. Однако они оба это отрицали. Денёв вообще никогда не любила распространяться о своей личной жизни.

  • С Аленом Делоном

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Аленом Делоном

    Французы были ужасно разочарованы, когда узнали, что роман Катрин Денёв и Алена Делона, снявшихся вместе в нескольких фильмах, не состоялся: уж слишком хорошо смотрелись друг с другом эти великолепные актеры. Денёв ухаживания красавца Делона не приняла. Зато любовь к нему на экране она сыграла правдоподобно. На этом фото: кадр из фильма "Шок" (1982).

  • С Дэвидом Боуи

    Катрин Денёв и ее мужчины

    С Дэвидом Боуи

    Перед чарами Катрин Денёв не устоял и звездный британский рок-исполнитель, продюсер, звукорежиссер, художник и актер Дэвид Боуи, в тандеме с которым французская актриса сыграла в британском фильме ужасов "Голод" (1983). Но у Денёв это было только экранная любовь.

    Автор: Наталия Королева


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    Итальянская актриса Софи Лорен - обладательница премий почти всех главных мировых кинофестивалей. Но главное: она завоевала любовь миллионов зрителей. Всемирная слава пришла к ней рано. Заслуженная любовь и заслуженная слава, которых она достойна и сегодня, как была достойна, скажем, почти полвека назад, когда снялась в фильме "Арабеска".

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    Легендарная красавица Софи Лорен

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    Итальянка София Лорен, которую в русской традиции принято называть на французский лад Софи Лорен, родилась 20 сентября 1934 года в Риме и росла в небольшом городке близ Неаполя. Ее настоящее имя - София Виллани Шиколоне. В 16 лет она получила специальный приз на конкурсе "Мисс Италия". Тогда же снялась в своем первом фильме. К 1959 году, когда была сделана эта фотография, она уже - звезда.

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    Легендарная красавица Софи Лорен

    Мама и сыновья

    Ее мужем и продюсером стал Карло Понти, который был старше Софи Лорен на 22 года. Звезда и секс-символ 1950-60-х годов родила ему двух сыновей: Карло Понти-младшего и Эдуардо. Последний стал кинорежиссером, и Софи Лорен даже снялась в одном из его фильмов в эпизодической роли, а Карло Понти-младший (на снимке с мамой) - известный дирижер.

  • Софи Лорен в фильме Эль Сид

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Фильмы и награды

    Перечислить все фильмы, в которых снялась Софи Лорен, невозможно: их больше ста. И даже назвать все ее кинематографические награды было бы затруднительно. "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь" Берлинале, "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, - это еще далеко не всё... Даже в таких фильмах, как "Эль Сид" (снимок), прошедших почти бесследно, критики отмечали несравненную Софи Лорен.

  • Софи Лорен и Марлон Брандо

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Опасные партнеры

    С какими только партнерами, разбивавшими женские сердца, ни снималась Софи Лорен! Марчелло Мастроянни, Энтони Куин, Кэри Грант, Фрэнк Синатра, Жан-Поль Бельмондо, Грегори Пек, Жан Габен, Кларк Гейбл, - со всеми этими звездами и еще многими другими стояла она перед камерой. С Марлоном Брандо (на снимке) сыграла в фильме Чарли Чаплина "Графиня из Гонконга". Сыграла, кстати, роль русской эмигрантки.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Неповторимая

    Софи Лорен и сегодня, появляясь на кинофестивалях и других кинематографических "тусовках", привлекает к себе всеобщее внимание. Говорят, что архиепископ Генуи как-то сказал, что хотя он против клонирования людей, но мог бы сделать исключение для Софи Лорен.

  • Софи Лорен в Сомали

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Посол доброй воли

    Софи Лорен - не только актриса. Она много делала и делает для тех, кому приходится трудно на этой планете. В течение многих лет Софи Лорен является послом доброй воли ООН, и в этом качестве побывала и в Сомали.

  • Софи Лорен

    Легендарная красавица Софи Лорен

    Легендарная и загадочная...

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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