 Католические епископы Венесуэлы требуют отставки президента Мадуро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2020

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Мир

Католические епископы Венесуэлы требуют отставки президента Мадуро

Священнослужители призвали к честным парламентским выборам и попросили вооруженные силы не препятствовать переменам в стране.

Флаг Венесуэлы на здании Национальной ассамблеи (парламент страны)

Флаг Венесуэлы на здании Национальной ассамблеи (парламент страны)

Епископы Венесуэлы призвали к фундаментальному "поворотному моменту" в Венесуэле, который возможен, если президент Николас Мадуро отречется от власти. Об этом говорится в новогоднем послании священников, сообщает в среду, 15 января, KNA. Они так же призывают провести честные парламентские выборы, запланированные на 2020 год.

Глава архиепархии Баркисимето епископ Виктор Гюго Басабе призвал вооруженные силы не предотвращать перемены в стране: "Этим людям нужны перемены, и армия не должна быть препятствием". Басабе призвал армию и спецслужбы встать на сторону народа, обратив внимание на Боливию, где силы безопасности встали на сторону людей и вынудили президента Эво Моралеса подать в отставку. Венесуэльская епископская конференция, состоящая из 43 человек, резко критикует правительство Мадуро за обнищание страны и собственное обогащение, за политические репрессии, за бесконтрольную эксплуатацию природных ресурсов. 

Контекст

Верховный суд Венесуэлы открыл уголовный процесс против четырех сподвижников временного президента Хуана Гуайдо, обвиняемых в мятеже, заговоре, измене родине и попытке переворота. (17.12.2019)

По данным ООН, около семи миллионов жителей Венесуэлы нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти четверть населения страны. (11.04.2019)

Сенат Боливии запретил чиновникам в третий раз баллотироваться на ту же должность. Временный президент отказала в амнистии Эво Моралесу. (24.11.2019)

Последние три года в Венесуэле развивается политический, экономический  и уже гуманитарный кризис, в результате которого уже около 4,5 миллионов человек покинули страну. Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы - Ред.) недавно разделилась и избрала двух председателей: оппозиция проголосовала за Хуана Гуайдо, партия Социалистического Единства Мадуро выбрала Луиса Парру.

Европарламент выступил накануне в поддержку лидера венесуэльской оппозиции. Хуан Гуайдо назван в постановлении президентом Национальной ассамблеи и временным президентом Венесуэлы. Указывается необходимость персональных санкций в отношении ряда чиновников правительства Мадуро.

Мадуро тем временем поручил Национальному избирательному совету Венесуэлы обеспечить приглашение на парламентские выборы в стране представителей Евросоюза, ООН, Африканского союза, Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, но ни в коем случае не Организации американских государств.

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    23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

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    Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Гуайдо запрещено покидать страну

    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

  • На концерте Venezuela Aid Live

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Мадуро - нелегитимный президент?

    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


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Беларусь – пленница Кремля. Мираторг против хамона. Закапываем Мадуро – "Заповедник", выпуск 75,

Контекст

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах.  

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Беларусь – пленница Кремля. Мираторг против хамона. Закапываем Мадуро – "Заповедник", выпуск 75,  

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