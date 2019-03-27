Катафалк для байкеров: в последний путь - на Harley Davidson (фото)

Айхвальде • Такой необычный катафалк, построенный на базе Harley Davidson, можно теперь увидеть в немецкой земле Бранденбург, а также в соседнем Берлине. Он принадлежит владельцу бюро похоронных услуг из города Айхвальде Инго Рауфу (Ingo Rauf), а изготовлен обладателем европейского патента на такие мотоциклы для ритуальных услуг из Гессена Йоргом Михаэлем Гроссманом (Jörg Michael Grossmann).

Как сообщает агентство dpa, первый свой такой мотоцикл Йорг Михаэль Гроссман оборудовал на базе Kawasaki. Он получил допуск к эксплуатации в Федеральном ведомстве автодорожного транспорта. Сейчас на нем провожают в последний путь байкеров в Саксонии. На другом таком мотоцикле сам Йорг Михаэль Гроссман участвует примерно в пятидесяти похоронных церемониях в год по всей Германии. Еще один был продан в Данию, а сейчас он работает над заказом для похоронного бюро из Баварии.

Инго Рауф из Бранденбурга - сам заядлый байкер. Сейчас он пока осваивает свой новый ритуальный мотоцикл, который может разгоняться до 120 километров в час, оснащен навигационной системой, задним ходом и четырьмя динамиками для достойного музыкального сопровождения.

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Кладбище Мелатен в Кельне

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Вечный покой Знаменитые кладбища, кладбища знаменитостей: Пер-Лашез - в Париже, Сан-Микеле - в Венеции, Форест Лоун - в Голливуде, Колумба - в Гаване, Ваганьковское и Новодевичье - в Москве... Одно из самых красивых исторических кладбищ Германии находится в Кельне. Ему уже две сотни лет. Своим появлением оно обязано французскому императору.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Code civil Заняв Кельн в конце XVIII века, прогрессивные французы принесли с собой не только Кодекс Наполеона, но и с ним - новые правила городской жизни… после смерти. Заботясь об улучшении санитарных условий, в 1804 они запретили похороны в черте города. Для нового центрального кладбища был приобретен участок земли у западной окраины, на котором когда-то располагался лепрозорий.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Загробная секуляризация Французы искали землю, не принадлежавшую католическому архиепископству. Их политика секуляризации распространялась и на похоронное дело. Освящение кладбища Melaten состоялось в 1810 году. Название этого места происходит от французского слова malade - больной. В Кельне так называли изгнанных из города. Первое упоминание лепрозория датировано концом XII века.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Вороний камень Второе название этого места - Rabenstein. На протяжении столетий здесь приводили в исполнение смертные приговоры. Последняя казнь состоялась в 1797 году. Трупы оставляли птицам, а позже закапывали в землю. Казни привлекали публику. Работали харчевни, питейные заведения. Ведьм тоже сжигали. В 1617-1655 годах здесь расстались с жизнью 33 ведьмы и один колдун.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Два века и закрытые глаза Жители города отнеслись к новому кладбищу, мягко говоря, без особого энтузиазма. Рушились многовековые традиции. Кельнцы привыкли, что вечный покой ожидает их около родной приходской церкви в своем районе, а не где-то на куличках. Прошло 200 лет. Сейчас по надписям на могилах можно составлять справочник "Кто был кем" в этом городе, да и за его пределами...

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Могилы знаменитостей Династия Фарина до сих пор выпускает тот самый первый Eau de Cologne - одеколон. Николаус Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания. Писатель Хайнц Конзалик: в СССР его тоже читали. Повсюду в Германии можно купить монашескую настойку из мелиссы. "Да будет воля Твоя", - написано на могиле Марии Клементины Мартин - составительницы рецепта Klosterfrau-Melissengeist.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Отто Вольф фон Амеронген Посетители, знакомые с германо-советскими экономическими отношениями, вряд ли пройдут мимо этой могилы. Его называли неофициальным министром восточноевропейской торговли. Отто Вольф фон Амеронген более сорока лет возглавлял Восточный комитет немецкой экономики. У всех на слуху был газопровод Уренгой-Помары-Ужгород - лишь один из его проектов.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Имена Политики, художники, пивные бароны... На Мелатене находятся склепы банкиров фон Оппенгеймов и издателей Дю Монт. Здесь покоятся художник Эрнст Вильгельм Най, основатели музеев и меценаты Рихарц и Хаубрих, любимый народом артист Вилли Милович. В 2009 году здесь похоронили поэта Алексея Парщикова.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Эпохи и стили Мелатен - не только кладбище знаменитостей, но и своего рода музей под открытым небом. Памятники и надгробья уже сами по себе представляют историческую ценность. Их заказывали ведущим скульпторам и архитекторам. Неоготика, необарокко, неоренессанс, неоклассицизм, модерн...

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Неоготика Надгробья в неоготическом стиле... Их много. Они словно скопированы с Кельнского собора. Первые десятилетия Мелатена приходятся как раз на период достройки этого готического шедевра в эпоху немецкого романтизма. Неоготика была в моде. Вот один из типичных памятников - с якорем, символом вечного покоя.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Спаситель Одно из самых роскошных неоготических надгробий Мелатена украшает сцена воскрешения Христа. Памятник создан в 1856 году и установлен на могиле фабриканта Вильгельма Фламмерсхайма - изобретателя механического способа печатанья обоев с помощью валика со всеми вытекающими для их массового производства последствиями.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Религии Хотя новое кладбище не было конфессиональным, сначала на Мелатене хоронили только католиков. Первая могила протестанта появилась здесь в 1829 году, то есть почти через два десятилетия после открытия. Первые еврейские захоронения относятся к 1892 году. Сейчас на памятниках можно встретить и арабскую вязь, и иероглифы, и православные образы.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Читая символы Детали, элементы, античные цитаты... Среди частых символов - венки из "окаменевшего" плюща, да и сам вечнозеленый плющ растет повсюду. Он говорит о верности и вечной жизни. Львы символизируют воскрешение. Змеи - соблазн, розы - любовь. И повсюду ангелы, ангелы, ангелы…

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Парк Образцом для плана Мелатена стало кладбище Пер-Лашез. На двух главных аллеях посадили платаны. Эти деревья в античности символизировали траур и печаль. На боковых - липы. Мелатен, согласно замыслу французских властей, должен был производить впечатление просторного парка, чтобы убедить жителей города в его преимуществах перед тесными приходскими кладбищами.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Тишина и покой Город рос, он вышел за пределы своей средневековой стены, окружил кладбище. Росли и деревья, становились тенистыми аллеи. Постепенно Мелатен превратился в зеленый оазис в городской суете, а его тишина стала привлекать птиц, белок, других зверьков. Говорят, видели даже лис. Жители соседних районов ходят сюда на прогулки с детьми. Каждый день здесь водят экскурсии.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Бушлат, каска... Один из солдатских памятников на территории кладбища. За двести лет его существования войн было много. Во время Второй мировой в бункер около старой часовни на территории Мелатена попала авиационная бомба - погибли все гости проходившей в этом убежище… свадьбы. Более ста человек. Их не стали откапывать. Бункер на кладбище стал братской могилой.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Бомбы для мертвецов Мелатен сильно пострадал. Специально его не бомбили, но именно с западной стороны на город заходили британские и американские самолеты. Случалось, что они по ошибке начинали сбрасывать свой груз за несколько километров до центра Кельна - на мертвецов... На могилах многих знаменитостей сейчас стоят простые послевоенные памятники - взамен разрушенных.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Последствия В годы "третьего рейха" с кладбища пропало большинство чугунных оград и решеток. Их отправляли на переплавку: вермахту нужно было оружие. После войны центральное кладбище находилось в таком плачевном состоянии, что власти даже всерьез рассматривали вопрос о его закрытии и переносе сохранившихся исторических могил в другое место.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Место на кладбище Около 2800 надгробий Мелатена имеют особую историко-художественную значимость. О некоторых заботятся родственники или власти, если речь идет о почетных гражданах Кельна. Окончательно осиротевшие ценные памятники можно взять под опеку - оформить шефство. Оно дает право позже воспользоваться этим местом для собственного захоронения.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Миллионы Новое место на этом кладбище стоит 1300 евро. Договоры аренды участка заключаются на 25, 50 или 100 лет. Конечно, на так называемой Миллионной аллее (Millionenallee), как в городе прозвали главную монументальную часть кладбища, места давно все заняты, хотя и здесь иногда появляются свежие могилы.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне "Пизанская башня" На кладбище много красивых памятников, но есть и просто удивительные, забавные. На одной из скромных могилок установлена чугунная печка из питейного заведения, около которой любил греться похороненный здесь завсегдатай… А на этой фотографии - памятник прусскому генерал-майору, скончавшемуся в 1832 году. Посаженный рядом платан вырос и накренил постамент.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне Смейтесь на карнавале! По этому кладбищу можно водить отдельную экскурсию, посвященную Рейнскому карнавалу. Вот могила Ханса Хорста Энгельса - бывшего председателя его оргкомитета и инициатора создания музея "пятого времени года". К слову, сейчас за главное шествие шутов и ряженых в "бешеный понедельник" в Кельне отвечает владелец... похоронного бюро. Круг замкнулся.

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне То немцу смерть На одной из старых могил Мелатена установлена фигура смерти с косой - знаменитая и тысячи раз увековеченная фотографами, однако от нас она спряталась, вернее, не она, а он. Смерть на немецком - мужского рода: Tod, Sensenmann...

Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне P.S. На кладбище, основанном французами, смерть мы так и не нашли. Наверное, потому что искали женщину - "шерше ля фам"... Автор: Максим Нелюбин



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