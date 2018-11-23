Катастрофа Boeing рейса MH370

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Родственники погибших пытались получить компенсации от компаний Boeing и Allianz. Данное дело должно рассматриваться в Малайзии, отметили в суде.
Субмарина ARA San Juan пропала в ноябре 2017 года. Ее поиски долгое время оставались безуспешными, пока за дело не взялась компания Ocean Infinity, занимавшаяся поиском фрагментов MH370.
Основной вывод 450-страничного документа: команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370". Самолет Malaysia Airlines пропал более 4 лет назад.
Поисковые работы вела американская компания Octan Infinity. С помощью роботов специалисты проверили более 100 тыс. кв. км дна в Индийском океане.
Родственники пассажиров Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего с экранов радаров почти три года назад, планируют создать фонд для сбора средств на продолжение поисков обломков самолета.
Власти Малайзии, Китая и Австралии приняли решение прекратить поиски пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года.
Установлена принадлежность обломка самолета, найденного на острове Маврикий. Австралийские эксперты идентифицировали его как часть разбившегося малайзийского авиалайнера рейса MH370.
Boeing-777 мог резко потерять высоту и с большой скоростью врезаться в воду. Австралийские эксперты не исключают вины пилота и подчеркивают, что поиски ведутся в правильном районе.
Если фрагменты малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH370, не будут найдены в районе проведения поисковой операции, она будет приостановлена. Об этом сообщили представители стран, занятых в поисках.
Экспертиза обнаруженных в Мозамбике обломков указывает, что они практически точно являются частью пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines, заявили власти Австралии.
Найденный в городе Мосселбай фрагмент может быть частью капота двигателя, заявили в министерстве транспорта Малайзии. Предмет планируется доставить в Малайзию для проведения экспертизы.
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Вследствие трагедии рейса MH370 Малайзийских авиалиний на Всемирной конференции радиосвязи была согласована новая мера, которая позволит отслеживать рейсы в любой точке земного шара.
Факт принадлежности найденного на Реюньоне обломка к пропавшему самолету с рейса MH370 подтвердила французская прокуратура. Об этом было объявлено по результатам тщательной экспертизы.
Поиски фрагментов "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане будут остановлены. Власти острова Реюньон считают, что искать больше нечего.
Океанологи, вероятно, подкорректируют зону поисков пропавшего самолета. Но чтобы востановить картину событий на рейсе MH370, экспертам придется разгадать еще немало секретов.
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