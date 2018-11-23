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Катастрофа Boeing рейса MH370

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epa04162963 A handout picture made available by the Australian Department of Defense (DOD) on 11 April 2014 shows People's Liberation Army, Navy Liaison Officer Commander Lin Wan, transiting from Luyang II class Guided Missile Destroyer HAIKOU (DDG-171) to board HMAS Success for a liaison visit at sea in the Indian Ocean on 09 April 2014. The visit demonstrates the ongoing cooperation between the various nations involved in the search for the missing Malaysia Airlines Flight MH370. EPA/ABIS JULIANNE CROPLEY/AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в Вашингтоне отказал семьям пассажиров рейса MH370 в иске 23.11.2018

Родственники погибших пытались получить компенсации от компаний Boeing и Allianz. Данное дело должно рассматриваться в Малайзии, отметили в суде.
24.11.2017 +++ A woman places flowers by a cut out image of the ARA San Juan submarine on the fence at the naval base in Mar de Plata, Argentina, Friday, Nov. 24, 2017. The Argentine navy says an explosion occurred near the time and place where the submarine went missing on Nov. 15, leading some family members of the crew to give up hope of a rescue. (AP Photo/Esteban Felix)

Обнаружены обломки взорвавшейся аргентинской подлодки San Juan 17.11.2018

Субмарина ARA San Juan пропала в ноябре 2017 года. Ее поиски долгое время оставались безуспешными, пока за дело не взялась компания Ocean Infinity, занимавшаяся поиском фрагментов MH370.
ARCHIV - 11.04.2014, Australien: Das Foto zeigt den Schatten eines Flugzeuges über dem Indischen Ozean, der nach dem Malaysia Airways Flight MH370 sucht. (Zu dpa Ermittler hoffen nach Ende von MH370-Suche auf Zufallsfund am 29.05.2018) Foto: Richard Wainwright / Pool/AAP POOL/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Окончательный доклад правительства Малайзии не прояснил судьбу рейса MH370 30.07.2018

Основной вывод 450-страничного документа: команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370". Самолет Malaysia Airlines пропал более 4 лет назад.
Operators aboard the Australian Defense Vessel Ocean Shield move the U.S. Navy's Bluefin 21 autonomous underwater vehicle into position for deployment in the Southern Indian Ocean, as the search continues for the missing Malaysia Airlines Flight 370, in this file handout picture taken April 14, 2014. Government ministers from Australia, China and Malaysia on April 16, 2015 said they would double the search area for missing Malaysia Airlines Flight MH370 if wreckage is not found in the current target area. REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Blair/Handout via Reuters/Files ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Поиски обломков малайзийского MH370 завершены безрезультатно 29.05.2018

Поисковые работы вела американская компания Octan Infinity. С помощью роботов специалисты проверили более 100 тыс. кв. км дна в Индийском океане.
FILE - In this Tuesday, Feb. 23, 2016, file photo, a waiter walks past a mural of flight MH370 in Shah Alam outside Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia's government said Thursday, May 12, 2016, that two more pieces of debris, discovered in South Africa and Rodrigues Island off Mauritius, were almost certainly from Flight 370, which mysteriously disappeared more than two years ago with 239 people on board. +++ (C) picture-alliance/AP Photo/J. Paul

Родственники хотят создать фонд для сбора средств на поиски MH370 04.03.2017

Родственники пассажиров Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего с экранов радаров почти три года назад, планируют создать фонд для сбора средств на продолжение поисков обломков самолета.
ARCHIV - A handout picture released by the Australian Defence Department on 17 April 2014 shows the Phoenix Autonomous Underwater Vehicle (AUV) Bluefin-21 as it is craned over the side of Australian Defence Vessel Ocean Shield in the search for missing Malaysia Airlines flight MH 370, in the Indian Ocean on 16 April 2014. EPA/LSIS Bradley Darvill / Australian Defence Department HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa MH370-Ermittler untersuchen Wrackteil im Indischen Ozean vom 30.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Прекращены поиски рейса MH370 в Индийском океане 17.01.2017

Власти Малайзии, Китая и Австралии приняли решение прекратить поиски пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года.

A photograph of debris thought to be from the missing Malaysian Airlines MH370 plane is seen in this handout photo taken on February 28, 2016. Australia said on March 24, 2016 that plane debris recovered earlier this month from Mozambique was highly likely to have come from a Malaysia Airlines jet missing for more than two years. The Malaysian Investigation Team for missing Flight MH370 has found that both pieces of debris are consistent with panels from a Malaysia Airlines Boeing 777 aircraft, Australia's minister for infrastructure and transport Darren Chester said. MANDATORY CREDIT REUTERS/Blaine Gibson/Australian Transport Safety Bureau ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. MANDATORY CREDIT. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. Copyright: Reuters/B. Gibson/Australian Transport Safety Bureau

Найденный на Маврикии обломок самолета принадлежал пропавшему MH370 07.10.2016

Установлена принадлежность обломка самолета, найденного на острове Маврикий. Австралийские эксперты идентифицировали его как часть разбившегося малайзийского авиалайнера рейса MH370.
20.07.2016+++ Australian and Malaysian officials examine aircraft debris at the Australian Transport Safety Bureau headquarters in Canberra, Australia, July 20, 2016 after it was found on Pemba Island, located near Tanzania, in late June and was transported to Australia for examination. Australian Transport Safety Bureau/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT +++ (C) Reuters/Australian Transport Safety Bureau

Новые данные: пропавший MH370 упал в океан в нынешней зоне поиска 09.08.2016

Boeing-777 мог резко потерять высоту и с большой скоростью врезаться в воду. Австралийские эксперты не исключают вины пилота и подчеркивают, что поиски ведутся в правильном районе.
A message left on a board of remembrance by Kelly (last name not given), 29, the wife of a passenger aboard missing Malaysia Airlines Flight MH370, at a vigil ahead of the one-year anniversary of its disappearance in Kuala Lumpur, March 6, 2015. Malaysia Airlines has begun tracking long-haul flights every 15-minutes, instead of 30 minutes, a year ahead of a proposal to make this the international standard, Malaysia's transport minister told Reuters. REUTERS/Olivia Harris (MALAYSIA - Tags: TRANSPORT DISASTER)

Поиски пропавшего MH370 будут приостановлены 22.07.2016

Если фрагменты малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH370, не будут найдены в районе проведения поисковой операции, она будет приостановлена. Об этом сообщили представители стран, занятых в поисках.
03.03.2016+++ A photo taken on March 3, 2016 shows a piece of suspected aircraft wreckage found off the east African coast of Mozambique at Mozambique's Civil Aviation Institute (IACM) in Maputo. A hunk of suspected aircraft wreckage found off the east African coast will be sent to Australia where experts will examine whether it is a new piece in the puzzle of missing flight MH370, officials said. The fragment was reportedly found near Mozambique and could provide clues in the huge and costly Australia-led investigation into what happened to the ill-fated Malaysia Airlines flight that disappeared nearly two years ago. / AFP / ADRIEN BARBIER (Photo credit should read ADRIEN BARBIER/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/A. Barbier

Найденные в Мозамбике обломки принадлежат пропавшему малайзийскому Boeing 24.03.2016

Экспертиза обнаруженных в Мозамбике обломков указывает, что они практически точно являются частью пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines, заявили власти Австралии.
A message left on a board of remembrance by Kelly (last name not given), 29, the wife of a passenger aboard missing Malaysia Airlines Flight MH370, at a vigil ahead of the one-year anniversary of its disappearance in Kuala Lumpur, March 6, 2015. Malaysia Airlines has begun tracking long-haul flights every 15-minutes, instead of 30 minutes, a year ahead of a proposal to make this the international standard, Malaysia's transport minister told Reuters. REUTERS/Olivia Harris (MALAYSIA - Tags: TRANSPORT DISASTER)

У берегов ЮАР обнаружен возможный обломок малайзийского Boeing 23.03.2016

Найденный в городе Мосселбай фрагмент может быть частью капота двигателя, заявили в министерстве транспорта Малайзии. Предмет планируется доставить в Малайзию для проведения экспертизы.

DW Новости за 100 секунд (03.03.2016) 03.03.2016

США продлили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. AI сообщает, что РФ систематически бомбит больницы в Сирии. Надежда Савченко выступит в суде с последним словом.
A Russian Tu-204 medium-range jet airliner performs a demonstration flight during the MAKS-2011 international air show.

Авиарейсы будут отслеживаться спутниками в реальном времени 11.11.2015

Вследствие трагедии рейса MH370 Малайзийских авиалиний на Всемирной конференции радиосвязи была согласована новая мера, которая позволит отслеживать рейсы в любой точке земного шара.
epaselect epa04866313 A picture made available 30 July 2015 shows officers carrying pieces of debris from an unidentified aircraft apparently washed ashore in Saint-Andre de la Reunion, eastern La Reunion island, France, 29 July 2015. A Malaysian government team is being dispatched to the French island of Reunion in the Indian Ocean, where newly found aircraft wreckage awakened speculation over flight MH370, which went missing last year with 239 people aboard. EPA/RAYMOND WAE TION FRANCE OUT; CORBIS OUT

Прокуратура Парижа: Найденный на Реюньоне обломок - с самолета рейса MH370 03.09.2015

Факт принадлежности найденного на Реюньоне обломка к пропавшему самолету с рейса MH370 подтвердила французская прокуратура. Об этом было объявлено по результатам тщательной экспертизы.
epaselect epa04866313 A picture made available 30 July 2015 shows officers carrying pieces of debris from an unidentified aircraft apparently washed ashore in Saint-Andre de la Reunion, eastern La Reunion island, France, 29 July 2015. A Malaysian government team is being dispatched to the French island of Reunion in the Indian Ocean, where newly found aircraft wreckage awakened speculation over flight MH370, which went missing last year with 239 people aboard. EPA/RAYMOND WAE TION FRANCE OUT; CORBIS OUT

Рейс MH370: Поиски обломков на острове Реюньон закончатся 17 августа 14.08.2015

Поиски фрагментов "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане будут остановлены. Власти острова Реюньон считают, что искать больше нечего.
A message left on a board of remembrance by Kelly (last name not given), 29, the wife of a passenger aboard missing Malaysia Airlines Flight MH370, at a vigil ahead of the one-year anniversary of its disappearance in Kuala Lumpur, March 6, 2015. Malaysia Airlines has begun tracking long-haul flights every 15-minutes, instead of 30 minutes, a year ahead of a proposal to make this the international standard, Malaysia's transport minister told Reuters. REUTERS/Olivia Harris (MALAYSIA - Tags: TRANSPORT DISASTER)

Обломки самолета с Реюньона не раскрыли тайны исчезнувшего "Боинга" 06.08.2015

Океанологи, вероятно, подкорректируют зону поисков пропавшего самолета. Но чтобы востановить картину событий на рейсе MH370, экспертам придется разгадать еще немало секретов.
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