Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Война в Украине продолжается уже пять месяцев. По данным ООН, страну покинули более 9 миллионов жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчинам младше 60 лет покидать страну можно лишь в исключительных случаях. Большую часть украинцев приняли страны Евросоюза, в том числе и Германия. Из-за непрекращающейся войны возвращаться в Украину опасно, а многим просто некуда.