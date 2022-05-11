 Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. ″Европа в фокусе″ | ″Европа в фокусе″ - телепрограмма DW о Европе | DW | 21.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Телепрограмма "Европа в фокусе"

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Война в Украине продолжается уже пять месяцев. По данным ООН, страну покинули более 9 миллионов жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчинам младше 60 лет покидать страну можно лишь в исключительных случаях. Большую часть украинцев приняли страны Евросоюза, в том числе и Германия. Из-за непрекращающейся войны возвращаться в Украину опасно, а многим просто некуда.

Смотреть видео 26:00

Другие сюжеты в медиатеке

Среди украинских беженцев, оказавшихся в Германии из-за развязанной Путиным войны, есть и артисты цирка.

Под куполом цирка в Германии - беженцы из Украины (11.05.2022) 11.05.2022

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

США: В Сирии могли применить химоружие

США: В Сирии могли применить химоружие 26.04.2013

Венгрия: премьер Орбан взял под контроль Центробанк

Венгрия: премьер Орбан взял под контроль Центробанк 05.03.2013

Другие сюжеты в рубрике: Политика

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер уверен, что Западу надо усилить давление на Россию

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине: Путин зимой попытается сократить экспорт газа в Европу 17.07.2022

Экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин в интервью DW оценил риски, связанные с войной в Украине и конфликтом с РФ.

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин о Путине, Токаеве, клане Назарбаева, санкциях и войне в Украине 17.07.2022

Также в программе: борьба за выживание в Харькове

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе 15.07.2022

Корреспондент DW сразу же выехала к месту событий и увидела драматические последствия.

Что произошло в Виннице: корреспондент DW показывает последствия ракетного удара (14.07.2022) 14.07.2022