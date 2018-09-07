 Катар намерен инвестировать в ФРГ 10 млрд евро в течение 5 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 07.09.2018

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Германия

Катар намерен инвестировать в ФРГ 10 млрд евро в течение 5 лет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала заинтересованность Катара в инвестициях в Германию и отметила возможности расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Эмир Катара и канцлер ФРГ в Берлине

Катар намерен в течение следующих 5 лет инвестировать в Германию 10 млрд евро. Об этом заявил в пятницу, 7 сентября, на экономическом форуме в Берлине эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. "Мы гордимся нашим сотрудничеством с Германией", - подчеркнул он. В то же время эмир призвал немецкие компании инвестировать в Катар.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) приветствовала "растущий интерес к инвестициям в Германию". ФРГ в силу хорошей экономической ситуации является "привлекательным местом" для вложения капитала, заявила Меркель. По ее словам, за немецкими компаниями в мире закрепилась "выдающаяся репутация".

Канцлер отметила "множество возможностей для расширения экономических связей" с Катаром. По мнению Меркель, энергетический сектор, в частности производство сжиженного газа, "таит в себе существенный потенциал". Катар - крупнейший мировой экспортер сжиженного газа, он намерен расширять производственные мощности.

Подобное сотрудничество "служит надежности поставок" газа, полагает канцлер ФРГ. В июле президент США Дональд Трамп упрекнул власти Германии в чрезмерной зависимости от поставок нефти и газа из России.

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    Автор: Андрей Гурков


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