 Катар выйдет из состава ОПЕК 1 января 2019 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2018

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Мир

Катар выйдет из состава ОПЕК 1 января 2019 года

Катар сосредоточится на добыче природного газа, заявил госминистр по делам энергетики. Страна намерена до 2024 года увеличить ежегодную добычу газа с 77 млн тонн до 110 млн тонн.

Производство сжиженного природного газа в Катаре

Катар намерен выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби заявил на пресс-конференции в Дохе в понедельник, 3 декабря. После выхода страна не будет связана какими-либо соглашениями с ОПЕК, отметил министр. ОПЕК поставлена в известность о намерении.

Решение является "техническим", приводит слова министра агентство Bloomberg. Катар сосредоточится на добыче природного газа, добавил Аль-Кааби. По его словам, до 2024 года страна намерена увеличить ежегодную добычу газа с 77 млн тонн до 110 млн тонн.

Контекст

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Поводом для дипломатической изоляции Катара стали обвинения в поддержке терроризма. Но причина кризиса во внутриполитической борьбе наследных принцев в регионе, уверен Башир Амрун. (07.06.2017)

Катар  является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа и занимает 11-е место среди членов ОПЕК по добыче нефти. По информации Bloomberg, в октябре в стране добывали 610 тысяч баррелей нефти в день.

Разрыв дипотношений

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.

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    Автор: Максим Филимонов


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