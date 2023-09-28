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Катаржина Домагала-Перейра

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Катаржина Домагала-Перейра: избранные публикации

На автостоянке под Грефенхаузеном в Гессене: забастовка водителей Mazur Group. На переднем плане - водитель грузовика Роман

Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ

На автостоянке в Гессене бастуют дальнобойщики из Восточной Европы, требуя погасить долг по зарплате. Репортаж DW.
Экономика и бизнес28 сентября 2023 г.
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