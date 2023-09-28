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Катаржина Домагала-Перейра
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Катаржина Домагала-Перейра: избранные публикации
Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ
На автостоянке в Гессене бастуют дальнобойщики из Восточной Европы, требуя погасить долг по зарплате. Репортаж DW.
Экономика и бизнес
28.09.2023
28 сентября 2023 г.
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