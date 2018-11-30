 Каталонские сепаратисты начали голодовку в испанской тюрьме | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2018

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Европа

Каталонские сепаратисты начали голодовку в испанской тюрьме

Жорди Санчес и Жорди Турулл считают, что Мадрид не способен предоставить законные гарантии справедливого суда над ними.

Жорди Турулл

Жорди Турулл

Два лидера каталонских сепаратистов, содержащиеся в тюрьме в Испании, обвинили Мадрид в неспособности предоставить законные гарантии справедливого суда над ними. В знак протеста Жорди Санчес, возглавлявший общественную организацию за отделение Каталонии от Испании "Каталонская национальная ассамблея", и экс-депутат местного парламента Жорди Турулл объявили в субботу, 1 декабря, бессрочную голодовку.

Адвокат заключенных Жорди Пина не одобрил подобную тактику подзащитных, однако продемонстрировал лояльность по отношению к ним. "Я не рекомендовал этих действий. Это решение моих клиентов", - отметил он, добавив, однако, что "полностью их поддерживает".

Обвинения в адрес Верховного суда Испании

Санчес и Турулл обвинили Верховный суд Испании в том, что тот помешал им в подаче жалобы в Европейский суд по правам человека. "Мы не откажемся от наших прав на справедливый суд", - говорится в заявлении заключенных.

Контекст

И после выборов в Каталонии сторонники независимости останутся в парламенте в большинстве. Если они не изменят свой курс, то кризис продолжится. А эра испанского премьера подходит к концу, считает Барбара Везель. (22.12.2017)

Каталония слишком зациклена на независимости от Испании и не осознает, что разрыв с Евросоюзом окажется более болезненным, чем Brexit, считает Андрей Гурков. (04.10.2017)

Председатель правительства Испании Педро Санчес, в свою очередь, заверил, что "лидеры сепаратистов", как и все другие граждане, защищены законом и могут рассчитывать "на справедливое судебное разбирательство".

Начало процесса ожидается в 2019 году

В общей сложности перед судом должны предстать 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Девяти из них инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании. Верховный суд не назначил дату процесса, но, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Конфликт с Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как тогдашний глава региональной администрации Карлес Пучдемон провел референдум об отделении Каталонии от Испании. Органы юстиции Испании признали незаконным референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость. В конце октября 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, но так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости. В октябре 2018 года сторонники независимости региона объявили о создании новой партии - "Национальный призыв к республике".

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  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

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    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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Как судьбу экс-правительства Каталонии решали в судах Испании и Бельгии  

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