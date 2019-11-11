Шутовской ликбез, или Как отмечают карнавал в Кельне (фоторепортаж)

В так называемый "бабий четверг", 20 февраля, в Германии начинается уличный карнавал этого года. Как он проходит в Кельне - главном карнавальном бастионе Рейнской области?
Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.
Какие политики оказались объектами карнавальной сатиры во время нынешних шутовских шествий в Германии?
Сколько стоят костюмы главных героев кельнского карнавала, а также бравых карнавальных гвардейцев, простых шутов и прочих ряженых. Какие образы в тренде этого сезона?
Все мы люди, все мы человеки. Ну, с кем не случалось: приспичило вдруг, а туалета рядом нет. Но справлять нужду на улице не рекомендуем. В Кельне это может стоить до 100 евро.
Участники карнавального шествия, состоявшегося в "бешеный понедельник", 12 февраля в Кельне и Дюссельдорфе, по традиции не смогли обойти вниманием политические темы.
Каждый год организаторы больших карнавальных шествий в Германии готовят для них сатирические повозки. Какие темы стали главными на этот раз?