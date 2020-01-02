Карнавал моржей! В Германии открыли купальный сезон 2020 года (фото)

Боркум / Йена / Берлин / Штральзунд • "Понимаете, каждый год 1 января мы с друзьями ходим купаться на пляж. Это у нас такая традиция..." - примерно так можно переделать знаменитую цитату из "Иронии судьбы", глядя на эти фотографии.

Остров Боркум в Северном море (Нижняя Саксония)

На рождественско-новогодние и новогодне-рождественские праздники многие предпочитают улетать из холодной и подчас хмурой Европы отдыхать на теплые пляжи в дальние страны и пропускают возможность открыть купальный сезон дома сразу 1 января, как это традиционно сделали, например, во многих местах в Германии.

Столичные моржи в Берлине

Символическое открытие купального сезона в наступившем году выглядело как карнавал моржей и доставило участникам массу удовольствия.

Участники новогоднего заплыва в тюрингском городе Йена

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