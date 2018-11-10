Карнавал в Кельне: как его понять

11.11 в 11:11 в Кельне традиционно открывается карнавальный сезон. Чтобы лучше понять происходящее, нужно знать хотя бы несколько выражений на местном диалекте - кёльше.
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Карнавальный ликбез, или Как гуляют в Кельне
Самый посещаемый архитектурный памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Официально Кельнским собором владеет... сам Кельнский собор!
Этот человек - больше, чем владелец похоронного бюро. И больше, чем президент кельнского карнавала. Оба эти дела он сочетает так, как будто ничего естественнее быть не может. Интервью DW.
Участники карнавального шествия, состоявшегося в "бешеный понедельник", 12 февраля в Кельне и Дюссельдорфе, по традиции не смогли обойти вниманием политические темы.
Сегодня в городах на Рейне отмечают "бабий четверг" (Weiberfastnacht). Уличный карнавал начался в 11:11 с шуточного штурма административных зданий. В этот день "правят" женщины.
Карнавал для всех - таков лозунг карнавального комитета Кельна. Именно поэтому карнавальные вечеринки в городе проходят везде - в домах престарелых, в хосписах и даже в тюрьме.
Как празднуют "пятое время года" в Рейнской области. Фоторепортаж из главного карнавального бастиона Германии.
В Германии - в самом разгаре карнавальный сезон. Делегации карнавальных обществ посетили Ведомство федерального канцлера, где была сделана эта фотография.
Каждый год организаторы больших карнавальных шествий в Германии готовят для них сатирические повозки. Какие темы стали главными на этот раз?
Все мы люди, все мы человеки. Ну, с кем не случалось: приспичило вдруг, а туалета рядом нет. Но справлять нужду на улице не рекомендуем. В Кельне это может стоить до 225 евро.
В четверг, 23 февраля, в Германии начинается уличный карнавал. В Кельне, который считается одним из главных карнавальных бастионов страны, править будет эта веселая троица.
В перерыве между общением с главами государств и правительств федеральный канцлер Германии нашла время, чтобы встретиться с карнавальными принцами и принцессами.