Карл Лагерфельд скончался во Франции

Немецкий модельер Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld) скончался во вторник, 19 февраля, на 86-м году жизни. Первым о его смерти сообщил французский журнал Paris Match. Позднее информацию подтвердили в модном доме Chanel, передает dpa.

По предварительным данным, дизайнер скончался в комунне Нейи-сюр-Сен на западе Парижа, где проживал в последние годы.

В январе Лагерфельд не появился на показе Chanel во французской столице, в связи с чем возникла целая серия спекуляций о состоянии здоровья художественного директора этого дома моды.



Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге, его мать была немкой, отец имел шведские корни. Мальчик вырос в семье фабриканта консервированного молока, основателя торговой марки "Gluecksklee", известной в Германии. Отец Лагерфельда сделал состояние на производстве жестяных банок для молока.



Переезд во Францию



В 1952 году Лагерфельд переехал во Францию, где окончил школу для модельеров. После этого стал ассистентом дизайнера моды Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel.



Он известен также как фотограф, создатель ароматов духов для Chloé и Jako и книголюб. Наряду с Ив Сен-Лораном Карл Лагерфельд был представителем плеяды "великих модельеров Франции".

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Король моды Карл Лагерфельд С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

Король моды Карл Лагерфельд Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

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