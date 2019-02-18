 Карл Лагерфельд скончался во Франции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.02.2019

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Культура и стиль жизни

Карл Лагерфельд скончался во Франции

Немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни.

Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд

Немецкий модельер Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld) скончался во вторник, 19 февраля, на 86-м году жизни. Первым о его смерти сообщил французский журнал Paris Match. Позднее информацию подтвердили в модном доме Chanel, передает dpa.

По предварительным данным, дизайнер скончался в комунне Нейи-сюр-Сен на западе Парижа, где проживал в последние годы. 

Контекст

Этот звездный немецкий модельер - человек универсальных талантов, и все их он с успехом реализует. Маэстро Карл Лагерфельд не выносит бездействия. (18.03.2014)

Как утверждает сам знаменитый модельер, он родился 10 сентября 1938 года. Злые языки верят не иконе моды, а книге регистрации рождений Гамбурга, где написано, что кутюрье 1933 года рождения. (10.09.2008)

В январе Лагерфельд не появился на показе Chanel во французской столице, в связи с чем возникла целая серия спекуляций о состоянии здоровья художественного директора этого дома моды.

Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге, его мать была немкой, отец имел шведские корни. Мальчик вырос в семье фабриканта консервированного молока, основателя торговой марки "Gluecksklee", известной в Германии. Отец Лагерфельда сделал состояние на производстве жестяных банок для молока.

Переезд во Францию

В 1952 году Лагерфельд переехал во Францию, где окончил школу для модельеров. После этого стал ассистентом дизайнера моды Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel. 

Он известен также как фотограф, создатель ароматов духов для Chloé и Jako и книголюб. Наряду с Ив Сен-Лораном Карл Лагерфельд был представителем плеяды "великих модельеров Франции".

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  • Карл Лагерфельд,1984 год

    Король моды Карл Лагерфельд

    Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

  • Желтое пальто от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.

  • Лагерфельд для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.

  • Эскизы моделей для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi - из двух латинских букв F. На фото - эскизы моделей для Fendi.

  • Платья от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

  • Мода лейбла Karl Lagerfeld

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

  • Лагерфельд для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

  • Модели, созданные для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    Именно Лагерфельд придумал "выносить сор из избы" в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото - модели, созданные для Chanel в последние годы.

  • Сумки от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

  • Платье от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

  • Карл Лагерфельд

    Король моды Карл Лагерфельд

    С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

  • Модели Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

  • Костюмы от Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

  • Кошка Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.

  • Показ мод Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.

    Автор: Дарья Брянцева


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"Модный приговор" от Карла Лагерфельда

Контекст

Король моды Карл Лагерфельд

Знаменитый немецкий кутюрье. (23.11.2015)  

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