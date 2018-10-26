Карлу Марксу нашли место на кольце Фридриха Энгельса (фото)

Эту бронзовую статую основателя теории научного коммунизма уже скоро можно будет вновь увидеть в восточногерманском городе Нойбранденбург.
26.10.2018, Нойбранденбург • Эту бронзовую статую Карла Маркса установили в центре города Нойбранденбург во времена ГДР. В 2001 году она была демонтирована и с тех пор лежала на складе. Сейчас после длительных дискуссий здесь решили восстановть памятник - на частные пожертвования, но долго искали новое место. Он будет установлен еще до конца года на окружной дороге - кольце Фридриха Энгельса.
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