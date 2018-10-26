 Карлу Марксу нашли место на кольце Фридриха Энгельса (фото) | Кадр дня | DW | 26.10.2018

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Кадр за кадром

Карлу Марксу нашли место на кольце Фридриха Энгельса (фото)

Эту бронзовую статую основателя теории научного коммунизма уже скоро можно будет вновь увидеть в восточногерманском городе Нойбранденбург.

Нойбранденбург

26.10.2018, Нойбранденбург • Эту бронзовую статую Карла Маркса установили в центре города Нойбранденбург во времена ГДР. В 2001 году она была демонтирована и с тех пор лежала на складе. Сейчас после длительных дискуссий здесь решили восстановть памятник - на частные пожертвования, но долго искали новое место. Он будет установлен еще до конца года на окружной дороге - кольце Фридриха Энгельса.

Октябрьские кадры из Германии

  • Кауфбойрен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Прекрасная новость для ежей

    25.10.2018, Бавария • Нынешняя очень теплая осень приготовила для ежей в Германии особенно много разных лакомств - дождевых червей, улиток, мокриц и разных насекомых. За время зимней спячки ежи теряют от 20 до 40 процентов массы тела. Как отмечают экологи объединения NABU, в этом году они без особого труда смогут накопить достаточно резервов.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Радостный день для споттеров

    25.10.2018, Дюссельдорф • О предстоящем событии заранее сообщали местные СМИ, ведь не каждый день в здешний аэропорт прилетает самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. 300-тонный Ан-124 прибыл в Дюссельдорф из Индонезии утром в среду и покинул аэропорт уже в полдень. Он доставил груз для концерна Siemens. В России и Украине эксплуатируется около четырех десятков таких самолетов.

  • Барт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рождественские звезды

    24.10.2018, Барт • В 2017 году в Германии было выращено 17 миллионов этих комнатных растений, которые немцы называют рождественскими звездами, они же - пуансеттии. Здесь этот цветок считается традиционным подарком на Рождество. Эта фотография сделана в одном из полутора тысяч немецких питомников, где их выращивают. Спрос в Германии еще выше. Миллионы цветов приходится импортировать.

  • Цинновиц

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Неспокойно Балтийское море

    24.10.2018, Цинновиц • На Балтийском море в Германии - первый осенний шторм года. Эта фотография была сделана на острове Узедом в Мекленбурге - Передней Померании , где на курорте Цинновиц находится такой необычный туристический аттракцион - подводный лифт (Tauchgondel). Он был введен в эксплуатацию в 2006 году, рассчитан на 24 пассажира и может опускаться на 8-метровую глубину.

  • Гольдбергер-Зе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Спасение речных угрей

    23.10.2018, Мекленбург - Передняя Померания • Эта фотография была сделана на озере Гольдбергер-Зе, куда каждый год на протяжении уже четверти века экологи выпускают около восьми тысяч речных угрей. Они включены в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани исчезновения. Ежегодно на акцию по сохранению их популяции здесь тратят 100 тысяч евро.

  • Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Беременная устрица"

    23.10.2018, Берлин • Жители немецкой столицы называют это здание в районе Тиргартен "беременной устрицей" - "Schwangere Auster". Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности.

  • Клайстов

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Большая тыква

    22.10.2018, Бранденбург • Такое забавное лицо вырезали из 562-килограммовой тыквы. Увидеть это произведение осеннего искусства можно на выставке в бранденбургском Клайстове (Klaistow) недалеко от Потсдама.

  • Барочный храм Святого Флориана в баварском Виденцхаузене (Wiedenzhausen)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварское барокко

    21.10.2018, Виденцхаузен • "Кирхдорф" - такой статус в Германии имели деревни (Dorf) и другие небольшие населенные пункты, где были церкви (Kirche), в которых проводились регулярные службы. Такой статус давал определенные привилегии. Первое упоминание этого храма в баварском Виденцхаузене датировано 808 годом. Нынешнюю церковь возвели в XVII веке в эпоху барокко.

  • Рудные горы

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Золотая осень

    20.10.2018, Саксония • В Германии сейчас действует более пятидесяти узкоколейных железных дорог. Эту проложили в Рудных горах в позапрошлом веке. Фихтельбергская дорога (Fichtelbergbahn) протяженностью около 18 километров связывает коммуну Зематаль и лыжный курорт Обервизенталь, расположенный на высоте 914 метров над уровнем моря.

  • Под куполом Рейхстага

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Смотровая площадка Рейхстага

    19.10.2018, Берлин • Смотровая площадка Рейхстага открывается для посетителей в восемь утра, допуск в здание прекращается в 21:45. Площадка закрывается в полночь. Вход - бесплатный, но допуск осуществляется по записи в интернете (visite.bundestag.de). Можно также записаться спонтанно на месте в сервисном центре, если на этот день остались места. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

  • Световое шоу по случаю окончания ремонта колокольни Фрайбургского кафедрального собора (Freiburger Münster)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фрайбургский собор

    19.10.2018, Фрайбург-им-Брайсгау • Швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (1818-1897) называл 116-метровую колокольню этого храма "самой красивой башней христианского мира". Фрайбургский собор был заложен в начале XIII века. Сейчас здесь наконец-то убрали строительные леса, завершив ремонт колокольни, который продолжался более десяти лет. Он обошелся в 12 миллионов евро.

  • Делегация Южной Кореи осматривает бывшую германо-германскую границу в Тюрингии

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Зеленая полоса"

    18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу". Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.

  • Рейн в районе Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Обмелевший Рейн

    18.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И продолжительных дождей пока не предвидится. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Закат над Императорским замком

    17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Смотрите также:
История политических памятников Берлина

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Берлинский "Музеон"

    Многие памятники, которые раньше стояли на улицах Москвы, но были демонтированы после распада СССР, сейчас можно увидеть в столичном парке искусств Музеон. В Берлине истории таких политических скульптур и монументов, создававшихся в разные периоды немецкой истории, посвящена выставка в цитадели Шпандау. Последним пополнением здесь стала 3,5-тонная голова Ленина из украинского гранита…

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Цитадель эпохи Возрождения

    Около входа в цитадель, построенную на берегу реки Хафель во второй половине XVI века, посетителей встречает такой прусский орел. Она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей эпохи Возрождения в Европе. Эта берлинская достопримечательность уже сама по себе достойна всяческого внимания, но мы проследуем через внутренний двор прямиком к зданию музея.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Много веков под одной крышей

    Впервые это сооружение - провиантский склад - появилось на плане крепости в 1578 году. Во времена "третьего рейха" здесь располагалась военная химическая лаборатория, для обустройства которой были удалены межэтажные перекрытия. Образовавшиеся таким образом высокие залы сейчас очень хорошо подошли для монументальных памятников: от прусских времен - до тех, которые были созданы в ГДР.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Первые экспонаты

    Здесь представлены не только оригиналы, убранные из города в разные времена и по разным идеологическим причинам, но и копии скульптур, которые до сих пор можно увидеть в Берлине. В соседнем здании расположена документальная выставка, рассказывающая об их истории. Среди копий - гении мест, где прусская армия одержала победы над наполеоновскими войсками в ходе Освободительных войн 1813-1815 годов.

  • Кройцберг

    Политические памятники Берлина

    Монумент на горе Кройцберг

    Национальный памятник в честь Освободительных войн, созданный в 1818-1821 годах по распоряжении короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, находится в парке на горе Кройцберг. Гипсовые копии чугунных фигур, расположенных на этом неоготическом монументе, были изготовлены в 1980-х годах. Четыре из них сейчас находятся в цитадели Шпандау.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Маркграф и гении

    Лишь немногие скульптуры стоят здесь на высоких постаментах. В большинстве случаев, чтобы их рассмотреть, голову задирать не приходится, да и подойти можно вплотную. Слева - гений Гросгёршена, где прошла первая битва между Наполеоном и объединенной русско-прусской армией, она же - Сражение при Лютцене. Справа - гений Лейпцига, где состоялась Битва народов, а в центре - экспонат из следующего зала.

  • Тиргартен

    Политические памятники Берлина

    Альбрехт Медведь

    Основу экспозиции составляют скульптуры, созданные для монументальной аллеи Победы в Тиргартене. Этот бульвар был заложен в 1895 году при Вильгельме II. Здесь были установлены памятники всем маркграфам и курфюрстам Бранденбурга и королям Пруссии - от основателя Бранденбургской марки Альбрехта Медведя (1100 - 1170) и до первого германского императора Вильгельма I (1797 - 1888).

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Аллея Победы

    Всего на аллее Победы насчитывалось почти сто скульптур. Бранденбургских и прусских правителей изобразили в полный рост, а рядом установили бюсты личностей, прославившихся в их времена. Помимо полководцев, знати, зодчих и епископов среди них оказались Иммануил Кант, Иоганн Себастьян Бах и Александр фон Гумбольдт. Острые на язык берлинцы прозвали этот бульвар "Кукольной аллеей".

  • Берлин

    Политические памятники Берлина

    После войны

    В 1938 году их перенесли в другую часть Тиргартена - туда, где по гитлеровским планам создания новой столицы должен был появиться "Форум второго рейха", то есть кайзеровской Германии. Во время войны скульптуры сильно пострадали. Для союзников-победителей они были символами прусского милитаризма, поэтому в 1950 году большинство памятников демонтировали и позже закопали около замка Бельвю.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Прусский милитаризм

    В 1978 году памятники извлекли из-под земли, поместили на хранение, а в 2009 году передали в Шпандау. Предыдущая фотография, на которой изображены фигуры основателей Берлина маркграфов Иоганна I и Оттона III, была сделана как раз во время перевозки. В музее решили оставить экспонаты без реставрации, то есть со следами истории и времени, ограничившись лишь неотложными работами по их консервации.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Первый король

    В одном из помещений экспозиции в Шпандау попытались воссоздать атмосферу прусской аллеи Победы - визуально и акустически. В центре находится это изображение Фридриха I - курфюрста Бранденбурга из рода Гогенцоллернов, в 1701 году получившего прусскую королевскую корону. В следующем зале посетители перемещаются уже в другую эпоху…

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Веймарская республика

    В 1918 году после Первой мировой войны на смену кайзеровской Германии пришла демократическая Веймарская республика. На полях войны погибло более двух миллионов немецких солдат. Памятники им начали устанавливать почти в каждом районе Берлина, однако центральный монумент так и не был создан. На фотографии - памятник погибшим железнодорожникам, открытый в 1928 году.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    "Десятиборец"

    Официальное искусство "третьего рейха" было целиком подчинено пропаганде. Большинство памятников этого периода исчезло вместе с нацисткой Германией. В число самых любимых скульпторов Гитлера входил Арно Брекер. В Шпандау выставлена модель его "Десятиборца" 1936 года. После войны она досталась британским военным и находилась на территории одной из берлинских казарм до 1996 года.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Планы Шпеера

    Скульптуры вроде "Десятиборца" должны были украшать нацистские монументальные сооружения. Планы, разработанные гитлеровским архитектором Альбертом Шпеером, подразумевали снос целых берлинских районов и строительство здесь "Германии" - новой столицы рейха и мира. Центральным сооружением должен был стать этот зал собраний высотой 320 метров, рассчитанный на 150 тысяч человек.

  • Берлин

    Политические памятники Берлина

    Вождь пролетариата

    Последний раздел выставки посвящен памятникам, появившимся в Восточном Берлине во времена ГДР. Этот почти 20-метровый монумент, созданный по проекту скульптора Николая Томского, должен был стать вечным символом немецко-советской дружбы, но простоял всего сорок лет. В 1991-1992 годах памятник разобрали на более чем сто частей, которые затем закопали в одном из лесопарков под Берлином.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Гуд бай, Ленин!

    Сцену демонтажа монумента позже воспроизвели в культовой трагикомедии "Good Bye, Lenin!". В 2015 году, когда работа над новой экспозицией в Шпандау была в полном разгаре, ее нашли, откопали и доставили в крепость. Все это сопровождалось дискуссиями о том, не станет ли она местом паломничества непреклонных ленинистов, но научно-исторические интересы взяли верх.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Песчаный Феликс

    В церемонии открытия ленинского мемориала в 1970 году участвовало около 200 тысяч человек. В свою очередь, этот памятник основателю ЧК Феликсу Дзержинскому, выполненный из песчаника, был скрыт от глаз восточно-берлинской общественности. Он находился на территории министерства государственной безопасности ГДР ("штази") в районе Лихтенберг.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Неофициальный сотрудник

    Памятник был установлен в 1983 году. Как предполагают организаторы выставки, его создатель Манфред Залов даже специально ездил в Москву для изучения монументального искусства. После воссоединения Германии выяснилось, что он также являлся неофициальным сотрудником "штази". В 1990 году после роспуска МГБ Дзержинского отправили в музейное депо. Теперь его можно увидеть в Шпандау.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Пограничники

    Напротив Дзержинского на своем посту навечно застыла пара восточногерманских солдат, вооруженных автоматами. Скульптура была заказана через пять лет после начала строительства Берлинской стены для памятника погибшим пограничниками на Иерусалимской улице. Однако позже там решили установить другой монумент, а этот оказался перед казармой учебного полка в районе Вильгельмсхаген.

  • Шпандау

    Политические памятники Берлина

    Информация для посетителей

    Добраться на общественном транспорте до цитадели Шпандау из центра Берлина можно на метро (U7, остановка "Zitadelle") или городской электричке (S5, остановка "Spandau"). Цитадель открыта для посещения 365 дней в году (10:00 - 17:00). Стоимость билета для взрослых - 4,50 евро, для детей - 2,50 евро. Сайт: www.zitadelle-berlin.de

    Автор: Максим Нелюбин


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Кадр за кадром - Октябрь 2018  

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