Карлосу Гону помогли бежать из Японии два американца

Бывшему главе правления автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, находящемуся под судом в Японии, помогли бежать в Ливан два американца. Об этом свидетельствуют записи с нескольких камер видеонаблюдения, сообщила во вторник, 7 января, японская телекомпания NHK со ссылкой на источники в следственных органах.

Гон бежал из Японии, воспользовавшись тем, что он был переведен под домашний арест. Как сообщает NHK, бывший топ-менеджер 29 декабря в одиночку покинул свой дом в Токио и прошел 800 метров до отеля, где он встретился с двумя американцами. Эти люди утром того же дня прилетели из Дубаи в Осаку на частном самолете. В окрестностях аэропорта они поселились в одной из гостиниц. При них был большой ящик.

Позднее эти американцы отправились на скоростном поезде из Осаки в Токио. Таким же путем они впоследствии вернулись из Токио в отель в Осаке, но уже вместе с Гоном. Через два часа американцы покинули гостиницу с двумя большими ящиками. Карлоса Гона с ними не было. Ящики были задекларированы как музыкальные инструменты, и в аэропорту Осаки они не были подвергнуты досмотру ни на сканере безопасности, ни на таможне. В 23.10 по местному времени частный самолет с двумя американцами на борту вылетел из Осаки в направлении Турции.

Nissan будет и дальше судиться с Гоном

Власти Японии полагают, что Карлос Гон находился в одном из двух ящиков, которые американцы без досмотра пронесли на свой самолет. Министр юстиции Японии Масако Мори 6 января заявила, что Гон покинул страну, воспользовавшись "незаконными методами". Сам Карлос Гон пока не рассказал, как ему удалось бежать из Японии в Ливан через Турцию.

Между тем автоконцерн Nissan намерен и дальше судиться с Гоном, несмотря на его бегство. "Карлос Гон допустил серьезные нарушения, управляя Renault-Nissan-Mitsubishi. Компания будет и впредь предпринимать юридические шаги, чтобы привлечь Гона к ответственности за ущерб, причиненный Nissan его действиями", - говорится в заявлении Nissan, обнародованном 7 января.

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