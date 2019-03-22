Карикатурист Сергей Елкин о феномене "суверенного интернета"

Работа депутатов российской Госдумы над законом об изоляции Рунета у одних вызывает одобрение, у других - критику и скепсис. Карикатурист Сергей Елкин явно в числе последних.
Известный российский блогер Илья Варламов рассказал в интервью DW о бессмысленности закона против фейков и о том, почему попытка обособиться отбросит Россию на десятилетия назад. (22.03.2019)
Протестная акция 10 марта на проспекте Сахарова собрала более 15 тысяч участников. Во время акции никого не задержали, однако задерживали перед началом и по окончании митинга. Репортаж DW. (10.03.2019)