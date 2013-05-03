Карикатуристы о войне в Украине

Австралия на протяжении многих лет ощущает угрозу со стороны Китая. По мнению австралийского карикатуриста Брольмана, панда внимательно следит за тем, не подавится ли русский медведь украинским медом? Если нет, может ли он попытать счастья в другой банке с медом...