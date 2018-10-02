Карельского историка задержали по подозрению в педофилии

Задержанный Сергей Колтырин - соратник историка Юрия Дмитриева, он также занимался захоронениями в Сандармохе. Ранее он заявлял, что боится "судьбы Дмитриева".
Директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин задержан по подозрению в педофилии, сообщается во вторник, 2 октября.Всего по делу по статье 135 УК РФ (развратные действия) проходят двое мужчин. "По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - говорится на сайте Следственного комитета России (СКР) по Карелии. Колтырин "развращал 13-летнего мальчика в течение года" и сейчас дает признательные показания, утверждает издание "Республика" со ссылкой на источник.
Один из подозреваемых дал признательные показания, сообщил позднее СКР. В ведомстве не уточнили при этом, кто именно. Следователи собираются обратиться в суд и ходатайствовать о заключении обоих мужчин под стражу.
Сергей Колтырин боялся "судьбы Дмитриева"
Медвежьегорский районный музей, который возглавляет Колтырин, занимается лесным массивом Сандармох, где ранее были найдены могилы репрессированных и советских солдат. В августе этого года Колтырин стал куратором раскопок в лесном урочище Сандармох, которое проводило Российское военно-историческое общество.
Он отвергал версию о том, что там могли быть захоронены жертвы оккупации 1941-1944 годов и настаивал на том, что в мемориале находятся останки репрессированных советских граждан, сообщает "Новая газета". "Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева", - заявлял он в интервью изданию.
Захоронения в Санармохе в 1990-е обнаружил глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. В 2016 году он был арестован и обвинен в изготовлении детской порнографии. В апреле 2018 года суд оправдал его и отпустил на свободу, но затем на него завели новое уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Смотрите также: