 Карельского историка задержали по подозрению в педофилии | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2018

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Россия

Карельского историка задержали по подозрению в педофилии

Задержанный Сергей Колтырин - соратник историка Юрия Дмитриева, он также занимался захоронениями в Сандармохе. Ранее он заявлял, что боится "судьбы Дмитриева".

Руки в наручниках

Директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин задержан по подозрению в педофилии, сообщается во вторник, 2 октября.Всего по делу по статье 135 УК РФ (развратные действия) проходят двое мужчин. "По версии следствия,  в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - говорится на сайте Следственного комитета России (СКР) по Карелии. Колтырин "развращал 13-летнего мальчика в течение года" и сейчас дает признательные показания, утверждает издание "Республика" со ссылкой на источник.

Контекст

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

1 июня началось слушание дела Юрия Дмитриева, краеведа из Карелии, обвиняемого в распространении порнографии. Дмитриев и его адвокат, отвергая все обвинения, говорят о политической подоплеке дела. (01.06.2017)

Один из подозреваемых дал признательные показания, сообщил позднее СКР. В ведомстве не уточнили при этом, кто именно. Следователи собираются обратиться в суд и ходатайствовать о заключении обоих мужчин под стражу.

Сергей Колтырин боялся "судьбы Дмитриева"

Медвежьегорский районный музей, который возглавляет Колтырин, занимается лесным массивом Сандармох, где ранее были найдены могилы репрессированных и советских солдат. В августе этого года Колтырин стал куратором раскопок в лесном урочище Сандармох, которое проводило Российское военно-историческое общество.

Он отвергал версию о том, что там могли быть захоронены жертвы оккупации 1941-1944 годов и настаивал на том, что в мемориале находятся останки репрессированных советских граждан, сообщает "Новая газета". "Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева", - заявлял он в интервью изданию.

Захоронения в Санармохе в 1990-е обнаружил глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. В 2016 году он был арестован и обвинен в изготовлении детской порнографии. В апреле 2018 года суд оправдал его и отпустил на свободу, но затем на него завели новое уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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    Автор: Елена Барышева


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Контекст

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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт СКР по Карелии

Сайт "Республики"

Сайт "Новой газеты"

Аудио- и видеофайлы по теме

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных  

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"  

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