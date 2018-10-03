Карельский суд арестовал директора краеведческого музея Сергея Колтырина

Суд Медвежьегорска арестовал до 27 ноября по обвинению в педофилии историка Сергея Колтырина, соратника Юрия Дмитриева.
Городской суд карельского Медвежьегорска арестовал задержанного ранее историка Сергея Колтырина, обвиняемого по делу о педофилии. В среду, 3 октября, суд согласился с доводами следствия и назначил директору Медвежьегорского районного музея арест до 27 ноября включительно.
Ранее на тот же срок был взят проходящий по тому же делу знакомый Колтырина, житель Североморска Евгений Носов. Заседание проходило в закрытом режиме, адвокаты обвиняемых отказались давать комментарии. Издание "Петрозаводск говорит" сообщает, что на суде присутствовал брат Колтырина Владимир. В разговоре с журналистами он заявил, что находится в шоке и не верит в виновность брата.
О задержании Сергея Колтырина по статье 135 УК РФ (развратные действия) стало известно накануне. "По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - говорится на сайте Следственного комитета России (СКР) по Карелии. Один из подозреваемых дал признательные показания, сообщил СКР.
Колтырин курировал раскопки в Сандармохе
Музей, который возглавляет Колтырин, занимается лесным массивом Сандармох, где ранее были найдены могилы репрессированных и советских солдат. В августе этого года Колтырин стал куратором раскопок в Сандармохе, которые проводило Российское военно-историческое общество. Он отвергал версию о том, что там могли быть захоронены жертвы оккупации 1941-1944 годов и настаивал на том, что в мемориале находятся останки репрессированных советских граждан. "Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева", - заявлял он в интервью "Новой газете".
Захоронения в Сандармохе в 1990-е обнаружил глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. В 2016 году он был арестован и обвинен в изготовлении детской порнографии. В апреле 2018 года суд оправдал его и отпустил на свободу, но затем на него завели новое уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
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