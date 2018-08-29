Кара-Мурза-младший будет нести гроб на похоронах сенатора США Маккейна

Российский оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза-младший станет одним из людей, которые будут нести гроб с телом Джона Маккейна на траурной церемонии 1 сентября. Об этом его попросил сам сенатор США незадолго до смерти, сообщает американское издание Politico в среду, 28 августа.

Как отмечает газета, выбор Маккейна является последним посланием президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которых он считал своими главными противниками. В частности, Трампа он резко критиковал за его слишком мягкую позицию по отношению к Путину на фоне расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, пишет далее издание.

По данным Politico, в апреле 2018 года Маккейн через общего друга передал Кара-Мурзе личное сообщение, в котором рассказал о поставленном за девять месяцев до этого диагнозе и попросил быть одним из людей, несущих гроб на его похоронах. Сам российский оппозиционер заявил изданию, что был до слез поражен этим предложением и согласился.

Знакомы с 2010 года

Маккейн и Кара-Мурза были знакомы со времен протестов на Болотной площади в Москве в 2010 году. Позже они совместно готовили инициативы по штрафным мерам США в отношении российского руководства, в том числе так называемый "акт Магницкого".

Среди других людей, которые будут нести гроб Маккейна - бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, бывший министр обороны США Уильям Коэн и несколько друзей скончавшегося сенатора, указывает Politico.

Владимир Кара-Мурза, среди прочего, является заместителем председателя движения "Открытая Россия" и председателем "Фонда Бориса Немцова за свободу".

Сенатор от Аризоны, республиканец Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. По информации The New York Times, сенатор заранее распланировал свои похороны, в списке желательных гостей не оказалось Дональда Трампа. Вместо него Маккейн хотел видеть на своих похоронах вице-президента Майка Пенса.

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