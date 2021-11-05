Карантин - это комплексное противоэпидемическое мероприятие, направленное на изоляцию инфицированных или подозреваемых в наличии инфекции людей, животных, грузов.
Цель карантина - ограничение контактов в связи с инфекционными заболеваниями либо наличием инфекции (например заражением вирусом) или подозрением на ее наличие. могут подвергаться не только отдельные люди, но и группы лиц, а также целые населенные пункты и регионы. Режимный карантин подразумевает полную изоляцию очага эпидемии с вооруженной охраной по периметру.
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