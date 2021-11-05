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Карантин

Карантин - это комплексное противоэпидемическое мероприятие, направленное на изоляцию инфицированных или подозреваемых в наличии инфекции людей, животных, грузов.

Цель карантина - ограничение контактов в связи с инфекционными заболеваниями либо наличием инфекции (например заражением вирусом) или подозрением на ее наличие. могут подвергаться не только отдельные люди, но и группы лиц, а также целые населенные пункты и регионы. Режимный карантин подразумевает полную изоляцию очага эпидемии с вооруженной охраной по периметру.

Новости и аналитика - в рубрике DW "Коронавирус" >>>

Все публикации DW с поисковым словом "Локдаун" >>>

02.04.2021 YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: Ampoules with the Gam-COVID-Vac Sputnik V COVID-19 vaccine are pictured at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination center offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FB550

Минздрав ФРГ: прививка "Спутником V" не освобождает от карантина 05.11.2021

Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
a medical doctor loads the Johnson & Johnson vaccine into syringe before vaccination for homeless people in Berge church in Duesseldorf, Germany on May 21, 2021. (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

Опрос: большинство немцев - за обязательную прививку от ковида 04.11.2021

57 процентов опрошенных институтом Infratest dimap согласны с необходимостью обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ, треть выступают против. Около половины поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.
Demonstrators hold anti-vax posters, one in the center reading the epidemic is a lie, the world conspiracy against the god during a protest against COVID-19 restrictions and vaccine mandates in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Nov. 3, 2021. In a bid to stem contagion, Ukrainian authorities have required teachers, government employees and other workers to get fully vaccinated by Nov. 8 or face having their salary payments suspended. In addition, proof of vaccination or a negative test is now required to board planes, trains and long-distance buses. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

В центре Киева тысячи человек протестовали против вакцинации от COVID-19 03.11.2021

Протестующие в Киеве требовали отменить карантинные ограничения и обязательную вакцинацию. К акции присоединилась Надежда Савченко.
Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland? Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Junge Frau mit Mundschutz,Maske. Schild Maskenpflicht Maskenpflicht in Fussgaengerzonen und oeffentlichen Plaetzen in Muenchen am 11.11.2020. MODEL RELEASED!

В ФРГ снова всплеск пандемии, но локдауна не будет. Почему? 01.11.2021

В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.

FILE - White House press secretary Jen Psaki speaks during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, Oct. 18, 2021. On Sunday, Oct. 31, 2021, Psaki said she'd contracted COVID-19. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом 01.11.2021

Джен Псаки ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые до 31 октября были отрицательными. Она уже несколько дней не встречалась с Байденом и не сопровождает его в поездке в Европу.
Aushang über Maskenpflicht und Abstandsregeln, Brest, Belarus, 2021

Коронавирус и его последствия 15.10.2021

Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
A paramedic walks beside ambulances outside the emergency department of the Royal London Hospital in London, England, on January 26, 2021. Data from the UK's official statistics bodies revealed today that, based on death certificates, up to January 15 this year nearly 104,000 people have died with coronavirus since the pandemic began. Government figures, which are based on deaths within 28 days of a positive covid-19 test, remain slightly lower, yesterday standing at 98,531. (Photo by David Cliff/NurPhoto)

Британский парламент раскритиковал действия правительства в начале пандемии COVID-19 12.10.2021

Британское правительство слишком затянуло с введением локдауна в самом начале распространения коронавируса, говорится в отчете парламентариев.
Vakzinierungsstelle in einer Shopping-Mall in Minsk, Belarus, August 2021 Das Bild wurde von DW-Korrespondenten in Minsk gemacht. Bitte aus Sicherheitsgründen Copyright als DW angeben

Два экономических шока. Каковы последствия COVID-19 для Беларуси 08.10.2021

В Беларуси не вводили локдаун, но это не избавило страну от экономических потрясений. DW - об исследовании, посвященном влиянию пандемии на белорусскую экономику и положение людей.
Ein mobiler Impfbus für Impfungen gegen das Coronavirus steht auf einem Supermarktparkplatz in der Region Hannover. Im Impfbus von Region und Stadt Hannover können sich Bürger spontan mit dem Impfstoff Johnson & Johnson impfen lassen. In einer Impfaktionswoche „#HierWirdGeimpft“ gehen Bund, Länder und Kommunen gezielt auf die Menschen zu, die bisher keine Corona-Impfung haben.

Неделя всеобщей вакцинации в Германии. Что получилось? 17.09.2021

В Германии подходит к концу неделя всеобщей вакцинации. Успех правительственной кампании скромный. DW - о причинах этого и о других мерах властей по достижению коллективного иммунитета.
Zahlreiche Menschen nehmen auf dem Marienplatz an einer Demonstration der Initiative «Querdenken» teil. Die Demonstration richtet sich gegen die Pandemie-Einschränkungen der Bundesregierung. Abstandsregeln und das Tragen von Masken wurden größtenteils missachtet.

Facebook удалил аккаунты критиков карантинных мер в Германии 17.09.2021

В компании Facebook считают, что движение Querdenker, критикующее меры борьбы с пандемией, причиняет "координированный вред обществу".

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21) 15.09.2021

Путин ушел на самоизоляцию из-за случая ковида в его окружении. Ситуация в России в целом остается неблагополучной. За сутки выявили почти 19 тысяч заболевших ковидом. Что будет дальше? И как пандемия сказалась на работе московских школ?
11.09.2021 PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 11: People stage a protest against compulsory COVID-19 vaccination for certain workers, and the mandatory use of the health pass called for by the French government to access most public spaces, in Paris, France on September 11, 2021. Protesters in Paris gathered in Wagram Square and police did not allow people coming from transportations to attend to protests. Alaattin Dogru / Anadolu Agency

Французы снова вышли на протесты против "санитарных пропусков" 12.09.2021

Число французов, участвующих в протестах против ужесточения карантинных мер, за последние недели сократилось. В Париже не обошлось без стычек демонстрантов с полицией, 96 человек были задержаны.
11.09.2021 People participate in the Unmute Us! march to protest against Covid-19 policy across the Netherlands In The Hague, on September 11, 2021. - - Netherlands OUT (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by KOEN VAN WEEL/ANP/AFP via Getty Images)

Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч 11.09.2021

Организаторы акции под названием Unmute us хотели привлечь внимание к проблемам бизнеса в сфере развлечений, сильно пострадавшего от карантинных ограничений.
Vakzinierungsstelle in einer Shopping-Mall in Minsk, Belarus, August 2021 Das Bild wurde von DW-Korrespondenten in Minsk gemacht. Bitte aus Sicherheitsgründen Copyright als DW angeben

Коронавирус в Беларуси: работают ли методы Лукашенко? 02.09.2021

Беларусь во время пандемии не вводила карантин, здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Работают ли белорусские методы борьбы с COVID-19?
30.06.2021 *** Reisende gehen im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit Koffern durch den Abflugsterminal. Die Delta-Variante breitet sich in vielen Ländern Europas aus. Zu den sogenannten Virusvariantengebiete zählen aktuell neben Indien und Großbritannien auch Portugal und Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС рекомендует ввести ограничения для въезжающих из США 30.08.2021

Совет ЕС исключил США, Израиль и еще 4 страны из списка государств, для въезда из которых не нужен карантин или другие ограничения.
People take part in the Christopher Street Day (CSD) Gay Pride parade, in Cologne, Germany, August 29, 2021. The signs read Human rights and Diversity. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Тысячи людей приняли участие в гей-параде в Кельне 29.08.2021

Christopher Street Day в Кельне прошел с соблюдением строгих карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Парад собрал около 10 тысяч человек.
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