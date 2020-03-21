Карантин сделал нашу семью крепче. Очень личные истории немцев

Когда вирус уйдет или хотя бы сбавит темпы распространения, многие переживания и ощущения останутся в прошлом, забудутся. Именно поэтому мы решили сейчас записать размышления некоторых жителей Германии о нынешних временах. Что они потеряли, от чего пришлось отказаться, что приобрели за первые месяцы пандемии? Прочитайте. Может быть, какие-то моменты покажутся вам очень знакомыми.

Ману Б. (Manu B.), мама троих сыновей (близнецы - 5 лет, старший сын - 8 лет)

Мне пришлось отказаться от личного общения - с моими родителями, братьями, семьей мужа. Я лишилась всего этого в один миг, и для меня это была серьезная потеря. Было тяжело, особенно во время Пасхи. Я еще ни разу в жизни не пропускала этот праздник на своей родине, то есть каждый год отправлялась в свой родной городок - Виттихенау в Саксонии. Там до сих пор два официальных языка - немецкий и лужицкий. На Пасху у нас существует обычай, который собирает много зрителей не только из этого региона. В Светлое Христово Воскресенье в праздничных конных процессиях принимают участие сотни всадников. После рождественских праздников всегда ждешь встречи с семьей. В 2020 году все было по-другому. Мы устроили семейную видеоконференцию. Праздник в моем родном городке, конечно, отменили, как и все массовые мероприятия. Еще никогда в жизни я не отмечала Пасху, не сходив в церковь. Мне этого очень не хватало во время карантина.

Пауль и Феликс - близнецы. На Пасху они не попали к дедушке и бабушке, но во время одной из прогулок в лесу нашли вот такой чемодан. Следующее путешествие - не за горами!

В самом начале я, конечно, с ужасом подумала: Боже, что без школы и детского сада мы будем делать с нашими детьми, чем занимать троих мальчишек в возрасте от пяти до восьми лет все время? Хорошо, что на тот момент мы еще не знали, что карантин продлится целых два месяца. Помогать в учебе старшему сыну, развлекать младших детей, выполнять еще и ежедневные дела по дому! Сейчас я могу сказать, что это был потрясающий опыт: 24 часа проводить со своими детьми. Сложно, но это все равно обогащение. Карантин сделал нашу семью крепче. Мы не относимся к профессиям, которые считаются релевантными для системы, поэтому наши дети с первого дня должны были находиться дома. Мы не могли их отдать ни в специальную группу в сад, ни в продленку. Дети очень выросли за это время. Я вижу, как они приобрели новые навыки, раскрыли свой потенциал, получили новый опыт.

Когда все это закончится, мне бы хотелось сохранить то, что я поняла за время карантина. Все эти бесконечные договоренности, встречи (Ману употребляет в данном контексте немецкое слово Termin. Это немецкое часто употребляемое слово, которому невозможно подобрать один-единственный русский эквивалент. По значению это может быть срок, дата, прием, запись, встреча. - Ред). У нас год расписан наперед уже в самом начале. Встречи, концерты, мероприятия, дни рождения. Все это принудительные договоренности. Я поняла, что можно обойтись и без них. Я могу сократить число встреч, но зато они будут спонтанными. И более интенсивными!

Беттина Р. (Bettina R.), мама троих сыновей (младшему - 17)

Как и всем, мне пришлось отказаться от встреч с друзьями. Сначала я даже не переживала по этому поводу. Я знала, что в такой ситуации оказались абсолютно все. Это как после войны: все понимали, что трудно каждой семье. Коллективный опыт помогает пережить сложное время легче, чем личную беду.

Все мои дети вернулись домой. Все трое сыновей! Один был на стажировке в Берлине. Второй учился в Маастрихте. Третий находился в интернате в Англии. Они уже покинули родительский дом. И вдруг все снова оказались здесь вместе! Я опять начала готовить для всей семьи. Это были такие потрясающие моменты. Не было бы пандемии, я бы никогда не испытала этих чувств снова. Дети вернулись домой и продолжили заниматься своими делами в режиме онлайн. У них не было ни вступительных, ни выпускных экзаменов. Погода стояла отличная, мы могли часто выходить в наш сад. Мне очень хотелось, чтобы дети запомнили это время как счастливый период в нашей жизни, чтобы потом, оглядываясь назад, они вспоминали его с любовью. Поэтому я не ворчала, не сердилась, не расстраивалась.

На Пасху мы запланировали поездку с семьей в Андалусию. От нее нам, конечно, пришлось отказаться, но главное - мы все были здоровы. Понимаешь, как мы привыкли ко многим вещам, какая это на самом деле роскошь - свободно передвигаться, встречаться с друзьями!

Во время карантина: вся семья в сборе!

Самая страшная проблема для меня была связана с отцом. Он живет в доме для престарелых на соседней улице. Из-за карантина в этих учреждений во время пандемии я не могла навещать его девять недель. Папе - 87 лет, и у него болезнь Паркинсона. Очень сложно понимать его речь, а тем более - по телефону. Поэтому еще до пандемии мы ввели такой ритуал: я начала ему читать книги по телефону. И мы делаем это каждый день. Уже прочли 600 страниц биографии Александра фон Гумбольдта. Сейчас осваиваем биографию Мартина Лютера. Мой папа - очень образованный человек.

После ослабления карантина я была у него уже дважды. Он стал совсем другим человеком: он больше не мой отец, его душа покинула нас. Это самая большая утрата.

Я очень благодарна, что мои дети были в это время с нами. Сейчас я счастлива, но, конечно, меня беспокоит судьба будущего поколения. Какие будут экономические последствия? Поменяется ли наше отношение к экологии? Ведь как много мы говорили о том, что можно было сделать и ничего не делали, а оказавшись перед такой опасностью как вирус - приняли столько мер и пошли на всевозможные ограничения.

Марайке Н. (Mareike N.), воспитывает восьмилетнюю дочь Нике (Nike)

Мне было сложно и жалко отказаться от всех социальных контактов, но я подумала, что эта ситуация - временная. Мне казалось в начале, что будет не хватать походов в рестораны и кафе. Вовсе нет! Мы много ходил в лес, устраивали пикник.

Дети стали активными пользователями новых технологий. Если честно, я не собиралась давать своей дочери так рано смартфон, но вышло по-другому. И сейчас я даже рада этому. Дети общаются по видеоконференции, посылают голосовые сообщения, ведут чат в группе, занимаются спортом по онлайн-урокам. Это совершенно новая ситуация.

Марайке полюбила прогулки на природе. Ее дочь Нике - в полном восторге

Во время карантина я осознала, как мало нужно для счастья. Можно проводить много времени на природе, конечно, только с ребенком, но мне это доставило огромного удовольствие. Я бы хотела, чтобы и дальше машина чаще оставалась в гараже, а мы больше передвигались на велосипеде, на роликах и пешком.

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