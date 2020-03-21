 Карантин сделал нашу семью крепче. Очень личные истории немцев | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.06.2020

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Культура и стиль жизни

Карантин сделал нашу семью крепче. Очень личные истории немцев

Когда-нибудь этот вирус уйдет. Но что останется? Мы записали очень личные истории. Чего лишились немцы, от чего смогли отказаться? И в это трудно поверить!

Мама на прогулке с ребенком

Когда вирус уйдет или хотя бы сбавит темпы распространения, многие переживания и ощущения останутся в прошлом, забудутся. Именно поэтому мы решили сейчас записать размышления некоторых жителей Германии о нынешних временах. Что они потеряли, от чего пришлось отказаться, что приобрели за первые месяцы пандемии? Прочитайте. Может быть, какие-то моменты покажутся вам очень знакомыми.

Ману Б. (Manu B.), мама троих сыновей (близнецы - 5 лет, старший сын - 8 лет)

Мне пришлось отказаться от личного общения - с моими родителями, братьями, семьей мужа. Я лишилась всего этого в один миг, и для меня это была серьезная потеря. Было тяжело, особенно во время Пасхи. Я еще ни разу в жизни не пропускала этот праздник на своей родине, то есть каждый год отправлялась в свой родной городок - Виттихенау в Саксонии. Там до сих пор два официальных языка - немецкий и лужицкий. На Пасху у нас существует обычай, который собирает много зрителей не только из этого региона. В Светлое Христово Воскресенье в праздничных конных процессиях принимают участие сотни всадников. После рождественских праздников всегда ждешь встречи с семьей. В 2020 году все было по-другому. Мы устроили семейную видеоконференцию. Праздник в моем родном городке, конечно, отменили, как и все массовые мероприятия. Еще никогда в жизни я не отмечала Пасху, не сходив в церковь. Мне этого очень не хватало во время карантина

Пауль и Феликс

Пауль и Феликс - близнецы. На Пасху они не попали к дедушке и бабушке, но во время одной из прогулок в лесу нашли вот такой чемодан. Следующее путешествие - не за горами!

В самом начале я, конечно, с ужасом подумала: Боже, что без школы и детского сада мы будем делать с нашими детьми, чем занимать троих мальчишек в возрасте от пяти до восьми лет все время? Хорошо, что на тот момент мы еще не знали, что карантин продлится целых два месяца. Помогать в учебе старшему сыну, развлекать младших детей, выполнять еще и ежедневные дела по дому! Сейчас я могу сказать, что это был потрясающий опыт: 24 часа проводить со своими детьми. Сложно, но это все равно обогащение. Карантин сделал нашу семью крепче. Мы не относимся к профессиям, которые считаются релевантными для системы, поэтому наши дети с первого дня должны были находиться дома. Мы не могли их отдать ни в специальную группу в сад, ни в продленку. Дети очень выросли за это время. Я вижу, как они приобрели новые навыки, раскрыли свой потенциал, получили новый опыт. 

Когда все это закончится, мне бы хотелось сохранить то, что я поняла за время карантина. Все эти бесконечные договоренности, встречи (Ману употребляет в данном контексте немецкое слово Termin. Это немецкое часто употребляемое слово, которому невозможно подобрать один-единственный русский эквивалент. По значению это может быть срок, дата, прием, запись, встреча. - Ред). У нас год расписан наперед уже в самом начале. Встречи, концерты, мероприятия, дни рождения. Все это принудительные договоренности. Я поняла, что можно обойтись и без них. Я могу сократить число встреч, но зато они будут спонтанными. И более интенсивными!

Беттина Р. (Bettina R.), мама троих сыновей (младшему - 17)

Как и всем, мне пришлось отказаться от встреч с друзьями. Сначала я даже не переживала по этому поводу. Я знала, что в такой ситуации оказались абсолютно все. Это как после войны: все понимали, что трудно каждой семье. Коллективный опыт помогает пережить сложное время легче, чем личную беду.

Все мои дети вернулись домой. Все трое сыновей! Один был на стажировке в Берлине. Второй учился в Маастрихте. Третий находился в интернате в Англии. Они уже покинули родительский дом. И вдруг все снова оказались здесь вместе! Я опять начала готовить для всей семьи. Это были такие потрясающие моменты. Не было бы пандемии, я бы никогда не испытала этих чувств снова. Дети вернулись домой и продолжили заниматься своими делами в режиме онлайн. У них не было ни вступительных, ни выпускных экзаменов. Погода стояла отличная, мы могли часто выходить в наш сад. Мне очень хотелось, чтобы дети запомнили это время как счастливый период в нашей жизни, чтобы потом, оглядываясь назад, они вспоминали его с любовью. Поэтому я не ворчала, не сердилась, не расстраивалась.

На Пасху мы запланировали поездку с семьей в Андалусию. От нее нам, конечно, пришлось отказаться, но главное - мы все были здоровы. Понимаешь, как мы привыкли ко многим вещам, какая это на самом деле роскошь - свободно передвигаться, встречаться с друзьями!

Беттина с мужем и сыновьями

Во время карантина: вся семья в сборе!

Самая страшная проблема для меня была связана с отцом. Он живет в доме для престарелых на соседней улице. Из-за карантина в этих учреждений во время пандемии я не могла навещать его девять недель. Папе - 87 лет, и у него болезнь Паркинсона. Очень сложно понимать его речь, а тем более - по телефону. Поэтому еще до пандемии мы ввели такой ритуал: я начала ему читать книги по телефону. И мы делаем это каждый день. Уже прочли 600 страниц биографии Александра фон Гумбольдта. Сейчас осваиваем биографию Мартина Лютера. Мой папа - очень образованный человек.

После ослабления карантина я была у него уже дважды. Он стал совсем другим человеком: он больше не мой отец, его душа покинула нас. Это самая большая утрата. 

Я очень благодарна, что мои дети были в это время с нами. Сейчас я счастлива, но, конечно, меня беспокоит судьба будущего поколения. Какие будут экономические последствия? Поменяется ли наше отношение к экологии? Ведь как много мы говорили о том, что можно было сделать и ничего не делали, а оказавшись перед такой опасностью как вирус - приняли столько мер и пошли на всевозможные ограничения.

Марайке Н. (Mareike N.), воспитывает восьмилетнюю дочь Нике (Nike)

Мне было сложно и жалко отказаться от всех социальных контактов, но я подумала, что эта ситуация - временная. Мне казалось в начале, что будет не хватать походов в рестораны и кафе. Вовсе нет! Мы много ходил в лес, устраивали пикник.

Дети стали активными пользователями новых технологий. Если честно, я не собиралась давать своей дочери так рано смартфон, но вышло по-другому. И сейчас я даже рада этому. Дети общаются по видеоконференции, посылают голосовые сообщения, ведут чат в группе, занимаются спортом по онлайн-урокам. Это совершенно новая ситуация.

Нике на прогулке

Марайке полюбила прогулки на природе. Ее дочь Нике - в полном восторге

Во время карантина я осознала, как мало нужно для счастья. Можно проводить много времени на природе, конечно, только с ребенком, но мне это доставило огромного удовольствие. Я бы хотела, чтобы и дальше машина чаще оставалась в гараже, а мы больше передвигались на велосипеде, на роликах и пешком.

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  • Гарц

    Немецкие национальные парки

    Охрана природы в Германии

    В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков (Nationalpark), немногим более сотни природных парков (Naturpark) и более 8,5 тысяч природоохранных зон или заповедных территорий (Naturschutzgebiet). Первые природоохранные зоны появились здесь еще во времена Веймарской республики, в законодательство которой понятие "Naturschutzgebiet" было включено в 1920 году.

  • Полуостров Фишланд-Дарс-Цингст на Балтийском море

    Немецкие национальные парки

    Статистика и площади

    На шестнадцать национальных парков без учета морских территорий приходится всего 0,6 процента площади Германии. Природные парки, где действует наименее строгий охранный режим, занимают 25 процентов (!) территории страны. Многочисленные природоохранные зоны - это в общей сложности еще около четырех процентов площади.

  • Журавли в Нижней Саксонии

    Немецкие национальные парки

    Парки и парки

    В некоторых регионах природные парки граничат с национальными парками - например, в Баварском лесу. А в регионе Гарц - вообще три природных парка и один национальный. Национальные парки мы здесь перечислим полностью, но для начала назовем хотя бы несколько популярных природных парков в Германии.

  • Люнебургская пустошь

    Немецкие национальные парки

    Природные парки

    Например, жителям Кельна, Дюссельдорфа или Бонна - прямая дорога в соседний природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). В позапрошлом веке эти места даже называли "Прусской Сибирью" - такие они были дикие и дремучие. Неподалеку также находится парк Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Из Гамбурга - рукой подать до Люнебургской пустоши (Naturpark Lüneburger Heide).

  • Лесная кошка в Баварском лесу

    Немецкие национальные парки

    Баварский лес

    Первый немецкий национальный парк был открыт в 1970 году в Баварском лесу - Nationalpark Bayerischer Wald. Здесь встречаются редкие в Германии животные - например, глухари, рыси, сапсаны, лесные кошки и черные аисты. Большая часть этого парка лежит на высоте выше тысячи метров. Ежегодно здесь бывает более 700 тысяч туристов.

  • Берхтесгаден

    Немецкие национальные парки

    Берхтесгаден

    Второй национальный парк Германии - Nationalpark Berchtesgaden - также находится в Баварии. Он был создан в районе Берхтесгаден в 1978 году и является единственным высокогорным немецким национальным парком. Расположен на высоте от 600 до 2700 метров над уровнем моря. Этот парк ежегодно посещает около 1,6 миллиона человек.

  • Тюлени на острове Пельворм

    Немецкие национальные парки

    Шлезвиг-Гольштейнские ватты

    Следующие три парка основали в 1985, 1986 и 1900 годах на прибрежных мелководьях Северного моря. В 2009 году Ваттовые мелководья Германии, Нидерландов и Дании внесли в список Всемирного природного наследия. В Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях - 10 тысяч видов!

  • Маяк в Доруме

    Немецкие национальные парки

    Нижнесаксонские ватты

    Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) окружает Восточно-Фризские острова. Семь из них - обитаемые: Боркум, Юист, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Ваттовые мелководья играют, в частности, важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят здесь потомство или останавливаются во время сезонной миграции.

  • Устье Эльбы

    Немецкие национальные парки

    Гамбургское ваттовое море

    Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах. В список ЮНЕСКО этот парк включили позже двух других - в 2011 году.

  • Остров Рюген

    Немецкие национальные парки

    Национальный парк Ясмунд

    На балтийском острове Рюген находится Национальный парк Ясмунд (Nationalpark Jasmund) - самый маленький в Германии. Основан в 1990 году. Особой известью пользуются прибрежные Меловые скалы, служившие мотивом для мастера ландшафтной живописи Каспара Давида Фридриха. Часть здешнего Старого букового леса внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

  • Национальный парк Мюриц

    Немецкие национальные парки

    Национальный парк Мюриц

    Национальный парк Мюриц (Müritz-Nationalpark) был основан в 1990 году на территории Мекленбургского поозерья, сформировавшегося около 15 тысяч лет назад во время Ледникового периода. Более десяти процентов территории приходится на озера, еще восемь процентов - на болота. На фотографии - одна из березовых рощ. Отметим также, что здешний буковый лес Серран включен в список Всемирного наследия.

  • Саксонская Швейцария

    Немецкие национальные парки

    Саксонская Швейцария

    Эти места около Дрездена в особом представлении не нуждаются. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz), созданный в 1990 году, славится своими горными ландшафтами. В позапрошлом веке здесь хотели начать активно добывать песчаник, что вызвало протесты. В 1910 было создано общество по защите гор, а в ГДР эти места были взяты под охрану в 1956 году.

  • Одер

    Немецкие национальные парки

    Нижняя Долина Одера

    Национальный парк Нижняя Долина Одера (Nationalpark Unteres Odertal) основали в Германии в 1995 году на этой приграничной реке в районе Уккермарк. Парк простирается вдоль Одера на полосе шириной от двух до восьми километров. Особой известностью здесь пользуются деревни с многочисленными гнездами аистов на крышах. Заливные луга служат местом отдыха перелетных птиц.

  • Переднепомеранские лагуны

    Немецкие национальные парки

    Переднепомеранские лагуны

    Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) был создан в ГДР незадолго до воссоединения Германии. Примерно половина площади парка приходится на лагуны - здешние мелководья Балтийского моря. Также он занимает часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст, а также острова Хиддензе, прозванного "Балтийским Капри".

  • Хайних

    Немецкие национальные парки

    Национальный парк Хайних

    В этом обзоре уже несколько раз упоминались старые буковые леса в разных местах, включенные в список Всемирного природного наследия ЮНСЕКО. Национальный парк Хайних (Nationalpark Hainich) был создан в 1997 исключительно для охраны такого здешнего древнего лесного массива. Он является единственным национальным парком в Тюрингии. Эта фотография была сделана во время цветения черемши.

  • Малый курот в Айфеле

    Немецкие национальные парки

    Айфель

    Такие представители семейства землеройковых - малые куроты (нем. Sumpfspitzmaus) - обитают в Национальном парке Айфель (Nationalpark Eifel). Он был основан на границе с Бельгией в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений. Для посетителей проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкие национальные парки

    Келлервальд-Эдерзе

    Национальный парк Келлервальд-Эдерзе (Nationalpark Kellerwald-Edersee), основанный в 2004 году в Гессене, принадлежит к числу пяти немецких буковых лесов, включенных в список Всемирного наследия. На территории парка нет населенных пунктов. Уникальный лес сохранился в первозданном виде, так как долгое время им владели здешние князья, использовавшие эти места в качестве охотничьих угодий.

  • Олени в Гарце

    Немецкие национальные парки

    Гарц

    Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Национальный парк Гарц (Nationalpark Harz), созданный в 1990 году и расширенный в 2006 году, занимает сейчас около 10 процентов территории этого региона и является крупнейшим по площади лесным национальным парком Германии.

  • Шварцвальд

    Немецкие национальные парки

    Шварцвальд

    Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.

  • Хунсрюк

    Немецкие национальные парки

    Хунсрюк-Хохвальд

    Этот самый молодой национальный парк Германии был создан в 2015 году на границе двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Саара. Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) расположен в южной части горного региона Хунсрюк на высоте от 400 до 700 метров над уровнем моря.

    Автор: Максим Нелюбин


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