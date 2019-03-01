 Капсула для астронавтов Crew Dragon запущена в испытательный полет к МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2019

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Мир

Капсула для астронавтов Crew Dragon запущена в испытательный полет к МКС

Директор NASA Джим Брайденстайн назвал запуск новой космической капсулы, разработанной SpaceX, революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс.

Старт ракеты-носителя с капсулой Crew Dragon

Старт ракеты-носителя с капсулой Crew Dragon

Новая космическая капсула Crew Dragon для пилотируемых полетов успешно отправлена в первый испытательный полет к Международной космической станции (МКС). Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02.49 по местному времени (10.49 мск) с мыса Канаверал во Флориде в субботу, 2 марта.

Спустя 11 минут центр управления полетами SpaceX подтвердил, что капсула отделилась от ракеты-носителя. Стыковка Crew Dragon с МКС ожидается на следующий день.

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн назвал запуск "новой главой в американском совершенстве" и "революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

На борту Crew Dragon находится манекен, которого Маск назвал Рипли (по имени одного из персонажей фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Облаченный в скафандр манекен оснащен датчиками, позволяющими измерить перегрузки, с которыми столкнутся будущие астронавты. "Мы многое узнаем из этой миссии", - заявила представитель NASA.

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Пилотируемые запуски ожидаются летом

Новая капсула является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем, первый из которых ожидается в июле.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX наряду с американской корпорацией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

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