Капсула для астронавтов Crew Dragon запущена в испытательный полет к МКС

Новая космическая капсула Crew Dragon для пилотируемых полетов успешно отправлена в первый испытательный полет к Международной космической станции (МКС). Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила ракету-носитель Falcon 9 в 02.49 по местному времени (10.49 мск) с мыса Канаверал во Флориде в субботу, 2 марта.

Спустя 11 минут центр управления полетами SpaceX подтвердил, что капсула отделилась от ракеты-носителя. Стыковка Crew Dragon с МКС ожидается на следующий день.

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн назвал запуск "новой главой в американском совершенстве" и "революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

На борту Crew Dragon находится манекен, которого Маск назвал Рипли (по имени одного из персонажей фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Облаченный в скафандр манекен оснащен датчиками, позволяющими измерить перегрузки, с которыми столкнутся будущие астронавты. "Мы многое узнаем из этой миссии", - заявила представитель NASA.

Пилотируемые запуски ожидаются летом

Новая капсула является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем, первый из которых ожидается в июле.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX наряду с американской корпорацией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

