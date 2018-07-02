 Капитан спасательного судна Lifetime освобожден под залог | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Капитан спасательного судна Lifetime освобожден под залог

Суд Мальты конфисковал паспорт задержанного капитана судна Lifeline, экипаж которого спасал беженцев в Средиземном море, и запретил ему покидать территорию государства.

Капитан судна Lifeline в суде Валлетты

Капитан судна Lifeline в суде Валлетты

Капитан cудна немецкой благотворительной организации Lifeline  Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch), ранее задержанный на Мальте, отпущен под залог в 10 тысяч евро. Такое решение в понедельник, 2 июля, вынес суд города Валлетты. Паспорт немецкого капитана был конфискован и теперь ему запрещено покидать территорию Мальты до окончания судебного разбирательства.

Контекст

Поток беженцев в Европу снова увеличился. Раз остановить их нельзя, а европейские страны не готовы принимать всех желающих, нужно найти новое решение, считает Барбара Везель. (16.04.2015)

В то время как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока продолжают массово прибывать в Европу, некоторые страны ЕС пытаются извлечь из кризиса экономическую выгоду. (04.11.2015)

Премьер-министр Мальты назвал Lifeline "не принадлежащим ни одной стране". Судно ходило под флагом Нидерландов, однако власти страны отрицают его принадлежность. (28.06.2018)

Капитана обвиняют в том, что он управлял судном в территориальных водах Мальты без надлежащей лицензии, незаконно пересек морскую границу государства и игнорировал должностные инструкции. Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с немецких активистов. Следующие судебные слушания пройдут в четверг, 5 июля.

Немецкое судно Lifeline, на борту которого были 234 мигранта из Ливии, спасенных в Средиземном море, прибыло в мальтийский порт 27 июня. Несколько суток ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно в порт. Мальтийские власти объявили, что судно будет конфисковано, поскольку оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.

Итальянские власти в свою очередь обвиняют капитана в игнорировании полученных инструкций. По данным главы МВД Италии Маттео Сальвини, береговая охрана Италии и Ливии предупреждали экипаж не вмешиваться в ситуацию. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.

Смотрите также:

  • Беженцы на берегу Средиземного моря

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Первая цель - выжить

    Убегая от войны и горя в 2015-2016 годах, сотни тысяч человек, прежде всего из Сирии, устремились в Европу через Турцию и Грецию. На греческих островах Самос, Лесбос, Хиос все еще находятся около 10 000 беженцев. С января по май 2017 года туда прибыли еще более 6 000 человек.

  • Беженцы в Словении

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Пешком в Европу

    Миллионы мигрантов пытались в 2015-2016 годах попасть в Западную Европу из Греции и Турции по так называемому "балканскому маршруту": пешком через Македонию, Сербию, Венгрию. Поток беженцев прекратился лишь тогда, когда многие страны закрыли свои границы и маршрут перестал действовать. Сегодня беженцы устремляются в Европу по Средиземному морю. Их морской путь начинается у берегов Ливии.

  • Фото утонувшего сирийского мальчика на руках у мужчины

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Снимок, который потряс мир

    Эта фотография в сентябре 2015 года потрясла весь мир: на один из турецких пляжей волнами вынесло тело утонувшего трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди. Фото появилось во всех социальных сетях и стало символом миграционного кризиса и трагедии сирийских беженцев.

  • Беженцы пытаются влезть в переполненный поезд

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Последняя попытка

    Зная, что путь в Европу скоро будет закрыт, тысячи беженцев в отчаянии пытались добраться до Хорватии в переполненных поездах и автобусах. Несколько дней спустя, в октябре 2015 года, Венгрия официально закрыла свои границы. Одновременно на территории страны появился лагерь, в котором вынуждены были жить беженцы, ожидая официального разрешения о предоставлении им убежища в ЕС.

  • Венгерская журналистка подставила подножку сирийскому беженцу

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Нападения на беженцев

    Этот кадр в сентябре 2015 года вызвал всеобщее возмущение: венгерская журналистка Петра Ласло подставила подножку бегущему сирийскому мужчине, который нес на руках своего сына. Он пытался прорваться через полицейский кордон недалеко от границы Венгрии с Сербией. На самом пике миграционного кризиса все громче стали звучать голоса недовольных хлынувшим в Европу потоком беженцев.

  • Беженцы пытаются перейти реку

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Официальное закрытие границ

    Официальное закрытие "балканского маршрута" в марте 2016 года привело к беспорядкам и столкновениям с полицией на участках границ, где застряли тысячи беженцев. Многие пытались пересечь границы, минуя контроль, как, например, эта группа беженцев на границе Греции и Македонии.

  • Мальчик, пострадавший от военных действий в Алеппо

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Чудовищные кадры

    Ребенок в пыли и крови - это фото 5-летнего Омрана из Алеппо шокировало общественность и в 2016 году стало символом ужасов гражданской войны в Сирии и страданий мирных жителей. Год спустя в социальных сетях появились фото и видео этого же мальчика с отцом, но уже улыбающегося и здорового. А сторонники Башара Асада раскритиковали Запад за то, что первый снимок был использован в целях пропаганды.

  • Беженцы в Идомени

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Неизвестность в чужой стране

    Под проливным дождем сирийский беженец несет на руках свою дочь в греческом Идомени на границе с Македонией. Он надеется, что его семья вскоре окажется в безопасности. Согласно дублинским соглашениям, прошение о предоставлении убежища может быть подано мигрантами лишь в той стране ЕС, которую они пересекают первой. Поэтому многих беженцев отправляют обратно.

  • Беженцы с фотографиями Меркель на вокзале в Мюнхене

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    В надежде на помощь

    Германия остается целью номер один для большинства беженцев, хотя вследствие большого потока желающих получить убежище в ФРГ миграционная политика страны была ужесточена. Ни одно государство ЕС не приняло столько беженцев, сколько Германия - около 1,2 млн человек. Многие вновь прибывшие безмерно благодарны канцлеру Ангеле Меркель за проводимую ею миграционную политику.

  • Ликвидация лагеря в Кале

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Ликвидация лагеря в Кале

    На севере Франции, в Кале, в октябре 2016 года власти ликвидировали стихийный лагерь беженцев. При этом в нем вспыхнул пожар. Около 6 500 беженцев, проживавших здесь, должны были отправиться в другие места. Спустя полгода после ликвидации лагеря гуманитарные организации сообщили о множестве несовершеннолетних, которые находятся в окрестностях Кале, не имея крыши над головой.

  • Беженцы в Средиземном море

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Морские патрули, спасающие беженцев

    Несмотря на огромный риск, многие беженцы, спасаясь от войны и нищеты, решают добраться в Европу по морю. Резиновые лодки с мигрантами регулярно терпят бедствие в Средиземном море. Только в 2017 году 1 800 человек, отважившихся на такое опасное путешествие, утонули в море. В 2016 году число погибших составило 5 000.

  • В Ливии процветает торговля людьми

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Бесправие и отчаяние беженцев в Ливии

    Тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока находятся в лагерях для беженцев на территории Ливии, стремясь добраться до Европы по морю. Бизнес контрабандистов и торговцев людьми здесь процветает. По данным гуманитарных организаций, в лагерях для беженцев чудовищные условия существования. Проституция и современное рабство - не редкость. Но все же люди надеются на лучшее будущее в Европе.

    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической (26.06.2018)

Контекст

Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

Фотографии беженцев, поток которых хлынул в Европу в 2015-2016 годах, сильно повлияли на общественное мнение. Ранее бегство и страдания людей не были запечатлены в таком объеме. (20.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической (26.06.2018)  

Также по теме

Migranten vor Küsten Libyens gerettet

Испанская НПО спасла 59 беженцев в Средиземном море 30.06.2018

Неправительственная организация Proactiva Open Arms взяла на борт 59 мигрантов и направляется в безопасную гавань. Представители НПО намерены продолжать спасательные операции.

Rettungsboot Mission Lifeline im Mittelmeer

Мальта приняла спасательное судно с беженцами Lifeline 27.06.2018

Судно Lifeline со спасенными беженцами прибыло в мальтийский порт вечером 27 июня. Германия готова принять часть беженцев, только если судно будет арестовано.

Malta Rettungsboot Mission Lifeline im Hafen von Valletta

Спасательное судно Lifeline будет конфисковано 28.06.2018

Премьер-министр Мальты назвал Lifeline "не принадлежащим ни одной стране". Судно ходило под флагом Нидерландов, однако власти страны отрицают его принадлежность.

Самые читаемые

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Почему "Северный поток-2" построят, но транзит газа через Украину сохранится  

Зеехофер намерен покинуть посты руководителя МВД и главы ХСС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно