 Капитан Карола Ракете подаст иск к главе МВД Италии Сальвини о клевете | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2019

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Европа

Капитан Карола Ракете подаст иск к главе МВД Италии Сальвини о клевете

Итальянский министр назвал немку Каролу Ракете преступницей. Она привела на остров Лампедуза корабль с беженцами вопреки запрету властей Италии. Капитан провела под домашним арестом несколько дней.

Капитан корабля Sea-Watch 3 Карола Ракете

Капитан корабля "Sea-Watch 3" Карола Ракете

Капитан спасательного корабля "Sea-Watch 3" Карола Ракете (Carola Rackete) намерена подать в суд на главу МВД Италии Маттео Сальвини за клевету. Соответствующие документы уже подготовлены, сообщил адвокат капитана Алессандро Гамберини в пятницу, 5 июля.

По словам защитника, было "нелегко собрать все оскорбления" Сальвини в адрес Ракете. Среди прочего, министр называл немку преступницей и заявлял, что она "пыталась убить пять итальянских солдат".

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Каролу Ракете задержали на итальянском острове Лампедуза 29 июня. Ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она привела в порт спасательное судно с беженцами на борту вопреки запрету. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту корабля Sea-Watch 3 было более 40 человек.

2 июля Ракете освободили. Маттео Сальвини заявил, что капитана вышлют из страны. При этом юридические последствия для немки еще не миновали. На 9 июля запланированы слушания по обвинениям капитана в содействии нелегальной миграции.

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