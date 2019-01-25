 Капитан задержанного в Украине судна ″Норд″ пропал без вести | Новости из Германии об Украине | DW | 28.01.2019

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Украина

Капитан задержанного в Украине судна "Норд" пропал без вести

О капитане задержанного российского судна "Норд" Владимире Горбенко ничего неизвестно около двух суток, заявил его адвокат.

Судно Норд

Судно "Норд"

Защитник капитана российского судна "Норд", задержанного почти год назад в украинских водах Азовского моря, сообщил о его исчезновении. "Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал адвокат Максим Могильницкий в Facebook в понедельник, 28 января.

По его словам, Горбенко уже не впервые "таким вот образом исчезает". В апреле 2018 года его похитили сотрудники Службы безопасности Украины с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, но в тот раз адвокатам моряка уже спустя пять часов стало известно о его местонахождении, указал далее юрист. Поэтому, добавил он, основания для беспокойства "очень серьезные". Могильницкий также выразил надежду, что Горбенко "жив и здоров".

Исчезновение Владимира Горбенко подтвердил владелец сейнера "Норд". "26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У родных и друзей информации нет о его местонахождении. О каких-то планах перемещения он никому не говорил. Границу в Россию не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет", - заявила представитель керченского судовладельца "Рыбколхоз имени 1 мая" Анна Шевелева РИА "Новости".

Контекст

"Норд" был задержан в марте 2018 года

В конце марта 2018 года судно "Норд" было задержано в украинских водах Азовского моря кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины. В ведомстве сообщили, что судно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь".

В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении нескольких украинских законов - в том числе порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

Херсонский суд избрал Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе. С середины октября его дело рассматривает Оболонский суд Киева.

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    Автор: Евгений Тейзе


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