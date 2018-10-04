Канцлер ФРГ объявила об укреплении сотрудничества с Израилем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила о намерении более тесного сотрудничества с Израилем - прежде всего в сфере технологий, инноваций и кибербезопасности. Об этом канцлер сообщила в четверг, 4 октября, на второй день проходящих в Иерусалиме германо-израильских межправительственных консультаций. По словам Меркель, Германия может многому научиться у Израиля.

"Будущее принадлежит тем, кто вводит инновации. Каждый из нас достаточно хорошо занимается этим в одиночестве, но вместе у нас получится гораздо лучше", - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем микроблоге в Twitter. В качестве примера он назвал самоуправляемые автомобили, над которыми сообща работают израильские фирмы в сфере хай-тек и представители автопромышленности ФРГ.

В своем совместном заявлении канцлер ФРГ и израильский премьер-министр отметили развитие крепкого и жизнеспособного сотрудничества двух государств в течение 10 лет. В частности, в 2017 году объем торговли товарами и бизнес-услугами вырос на 14 процентов и составил около 6,8 млрд евро.

Канцлер отметила право Израиля на оборону

Ангела Меркель выразила понимание жесткой позиции Израиля в отношении Ирана. Необходимо "приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана", подчеркнула она. Кроме того, иранские войска должны покинуть территорию Сирии, считает канцлер. Она особо выделила право Израиля на оборону в случае нападения.

Нетаньяху заявил, что канцлер ФРГ продемонстрировала истинную приверженность стабильности на Ближнем Востоке. По словам израильского премьер-министра, стороны "преодолели ужасы прошлого".

Германия выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы. В свою очередь, Израиль критикует соглашение, призывая к его расторжению и проведению новых переговоров.

Берлин должен противостоять ксенофобии и антисемитизму

В ходе визита в Иерусалим Ангела Меркель посетила израильский мемориальный центр "Яд Вашем", где увековечена память о евреях - жертвах нацизма. Там канцлер ФРГ напомнила о "неизменной ответственности" Германии за сохранение памяти о "беспрецедентных преступлениях" против цивилизации. Берлин должен противостоять "ксенофобии, ненависти и насилию", добавила Меркель. "Еврейские организации в Германии по-прежнему не могут обойтись без охраны полиции", что указывает на необходимость "решительного продолжения борьбы с антисемитизмом", заявила канцлер.

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