Канцлер и президент ФРГ почтили память сенатора Маккейна

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) высоко оценила покойного американского сенатора Джона Маккейна, назвав его "одним из великих политических деятелей нашего времени". Республиканец был "неутомимым борцом за крепкий трансатлантический союз", - заявила Меркель в воскресенье, 25 августа.

"Джоном Маккейном руководило твердое убеждение, что смыслом любой политической работы является служение свободе, демократии и верховенству права", - отметила федеральный канцлер, добавив, что смерть политика - "потеря для всех, кто разделяет это убеждение".

Меркель отдала должное "личному мужеству" и "искренности" сенатора, который был одним из самых острых внутрипартийных противников президента США Дональда Трампа.

"Исключительный политик"

"Бойцом, примером для поколений и исключительным политиком", назвал Маккейна федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Всем нам будет не хватать его мощного голоса, его непоколебимости и твердой веры в более свободный и лучший мир", - отмечается в соболезнованиях главы Германии.

Ветеран войны во Вьетнаме, многолетний сенатор от штата Аризона, сторонник Украины и противник Кремля Джон Маккейн скончался в ночь на 26 августа от последствий опухоли головного мозга. Ему был 81 год.

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