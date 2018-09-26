Канцлер Ангела Меркель на пороге отставки?

Четвертый срок канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) не задался с самого начала. На выборах в сентябре прошлого года ее Христианско-демократический Союз (ХДС), правда, снова стал сильнейшей политической силой, но вариант коалиции с либералами и "зелеными" ("Ямайка") - более предпочтительный для себя - Меркель реализовать не смогла. Потом огромного труда ей стоило уговорить социал-демократов в очередной раз войти в правительство, сформировать которое удалось только к весне этого года.

Затем дважды правительственная коалиция Меркель оказывалась на грани развала. Вначале из-за споров о том, каких беженцев пускать, а каких не пускать в Германию. А неделю назад - из-за оскандалившегося начальника одной из немецких спецслужб, которому никак не могли подыскать подходящее место. Теперь вот - новая неудача. Меркель лишилась своей главной кадровой опоры в бундестаге. Вечером во вторник, 25 сентября, парламентская фракция консерваторов ХДС/ХСС не поддержала предложение канцлера и не переизбрала своим председателем Фолькера Каудера (Volker Kauder).

Ключевая роль председателя фракции

Каудер возглавлял объединенную фракцию ХДС/ХСС 13 лет. Этот пост он унаследовал от самой Ангелы Меркель еще в 2005 году, когда она, обыграв на выборах социал-демократа Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), заняла его место в ведомстве федерального канцлера.

Фолькер Каудер был главной опорой канцлера в бундестаге

В условиях немецких политических реалий с сильными, но все же не безграничными властными позициями главы правительства фигура лидера фракции правящей партии играет крайне важную роль. Ведь какими бы полномочиями ни располагал канцлер, во всех крупных своих начинаниях ему необходима поддержка парламентского большинства.

Депутаты же зачастую себе на уме, они далеко не всегда безоговорочно поддерживают все предложения главы правительства. И главная задача председателя фракции в том и заключается, чтобы убедить колеблющихся обеспечить парламентскую поддержку линии канцлера. Фолькер Каудер с этой задачей всегда справлялся. Меркель могла на него положиться.

Вторая немаловажная задача председателя парламентской фракции - аргументированно отстаивать политическую позицию своей партии. Будь то в ходе пленарных дебатов в бундестаге, в телевизионных ток-шоу или закулисных переговорах, например, с лидером фракции другой партии, входящей в правительственную коалицию. Каудер - талантливый оратор. И он едва ли не единственный депутат бундестага, не бравший с собой на парламентскую трибуну даже шпаргалки.

"Красная карточка" для канцлера

Выборы председателя фракции ХДС/ХСС в этот вторник, 25 сентября, впервые с 1973 года не были безальтернативными.

Новый председатель фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус

Но скорее всего консервативные депутаты вовсе и не собирались "прокатить" кандидатуру авторитетного, хотя и порой авторитарного Каудера. Наблюдатели считают, что они хотели проучить канцлера, выразить свое недовольство курсом Меркель, но случайно переборщили. Голосование было тайным, и в результате вместо "желтой" карточки - к всеобщему удивлению фракции - вышла "красная". Конкурент Каудера - один из его 11 заместителей, малоизвестный Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) получил 125 голосов против 112, отданных за кандидатуру Фолькера Каудера, на которой настаивала Меркель.

Кто и почему недоволен Меркель во фракции ХДС/ХСС?

Сам Бринкхаус не относится к числу оппонентов Меркель в консервативной фракции. И сразу после неожиданного для него самого избрания на пост председателя он заявил, что целиком и полностью поддерживает курс канцлера. Но, отмечают наблюдатели, голосовали за него именно те, которые с этим курсом не согласны. И, как выяснилось, их больше половины во фракции.

Не все консерваторы приветствуют однополые браки

Причин для недовольства консерваторов много. За 13 лет во главе правительства Ангела Меркель вынудила ХДС отказаться от целого ряда считавшихся незыблемыми консервативных догм: атомная энергетика, всеобщая воинская повинность, минимальный размер оплаты труда, однополые браки, программы помощи странам-должникам в еврозоне, теперь вот беженцы…

Тем не менее, Каудеру, имеющему обширные связи в самых разных кругах, удавалось поддерживать единство фракции, уговаривать (порой с помощью угроз или посулов) дружно голосовать в бундестаге так, как это нужно канцлеру. Многие в Германии сомневаются, что и Ральф Бринкхаус способен на это.

Начало конца Ангелы Меркель?

За свои 13 лет на посту канцлера Ангела Меркель не раз оказывалась в сложной ситуации, из которой она, однако, чаще всего выходила только политически окрепшей.

В истории же с первоначальным кадровым решением по руководителю спецслужбы ей впервые пришлось публично признать, что она совершила ошибку. Это было не далее, как на прошлой неделе. И итог выборов председателя фракции в этот вторник Меркель - с каменным лицом - расценила, как личное поражение. Дважды в течение всего одной недели она - столь искушенная в политике - не смогла просчитать последствия своих действий или решений.

Немецкая пресса уже дружно "хоронит" канцлера, пишет о закате политической карьеры Меркель, утрате ее авторитета, неспособности чувствовать настроения общества и "пульс страны", о том, что сами консерваторы "поставили канцлера на счетчик".

"Мятеж против Меркель", "раскол в стане консерваторов", "фракция ускользает из рук канцлера", "начало конца Ангелы Меркель", "массивное ослабление ее позиций и авторитета", - так комментируют итоги выборов в консервативной фракции депутаты бундестага, причем, не только оппозиционные.

Меркель - "хромая утка"? Впредь, не имея в бундестаге своего надежного поверенного, ей и в самом деле придется в большей степени учитывать царящие в консервативной фракции критические настроения и, возможно, отказываться от тех или иных начинаний.

Но если Меркель, как того настоятельно требуют либералы, поставит на голосование в парламенте вопрос о доверии самой себе, то несомненно его получит, что вновь укрепит ее позиции. Ведь вотум недоверия чреват роспуском бундестага и внеочередными выборами. А в них в настоящее время никто кроме растущих в опросах правых популистов из "Альтернативы для Германии" не заинтересован.

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