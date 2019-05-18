 Канцлер Австрии Курц объявил о роспуске правительственной коалиции | Новости из Германии о Европе | DW | 18.05.2019

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Европа

Канцлер Австрии Курц объявил о роспуске правительственной коалиции

После скандала с публикацией видео, записанного перед выборами 2017 года, и отставки вице-канцлера Штрахе глава австрийского правительства предложил провести досрочные выборы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Себастьян Курц заявляет о роспуске коалиции

После ухода в отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил о роспуске правительственной коалиции с Австрийской партией свободы (АПС). Партнер по коалиции разрушает его планы, касающиеся осуществления реформ в Австрии, заявил он на пресс-конференции в Вене вечером в субботу, 18 мая.

По словам Курца, руководство АПС оказалось неготовым к "срочно необходимым" изменениям в партии. Он также отметил, что с октября 2017 года имелся целый ряд тяжелых ситуаций с партнером по коалиции. "Но после вчерашнего видео я должен сказать: хватит - значит хватит", - подчеркнул Курц, предложив федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные парламентские выборы "в скорейшем времени".

"Моя цель - работать для нашей прекрасной страны", - отметил Курц. Для этого, по его словам, недостаточно провести перестановки в правительстве. Речь Курца была встречена аплодисментами среди тысяч демонстрантов, следивших за ней на площади перед ведомством федерального канцлера. 

Отставка вице-канцлера Штрахе

Ранее в тот же день Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке с поста замглавы правительства страны. По его словам, канцлер страны Себастьян Курц выразил согласие с таким решением. Одновременно Штрахе решил сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы.

Контекст

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После отставки Штрахе перед ведомством федерального канцлера в Вене собрались несколько тысяч демонстрантов, которые потребовали отставки канцлера Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию (АНП), и проведения новых парламентских выборов. Во время стихийной акции в ведомстве канцлера проходило экстренное заседание, посвященное будущему правящей коалиции.

Скандал вокруг видео с Ибицы

Накануне немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки. Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

По итогам выборов в октябре 2017 года АНП создала правительственную коалицию вместе с правопопулистской АПС.

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    Автор: Карла Блейкер, Евгений Жуков


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