Канцлер Австрии и Трамп по-разному оценивают "Северный поток - 2"

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по окончании встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне высказался в поддержку проекта газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Германию и Россию.

Интервью с Курцем обнародовала в четверг, 21 февраля, на своем сайте австрийская общественная теле- и радиовещательная компания ORF.

Переговоры с Трампом он охарактеризовал как "очень противоречивые". По словам австрийского канцлера, речь зашла, в частности, о прокладке трубопровода, против которой выступает Вашингтон.

Австрия поддерживает проект, поскольку ей "необходима безопасность энергопоставок", пояснил Себастьян Курц.

"Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза", - добавил он.

Предложение России - "более привлекательно"

Глава австрийского правительства отметил, что Европа открыта и для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Тем не менее, цена российского газа сейчас выгоднее, поэтому этот вариант "более привлекателен", подчеркнул он.

По мнению Курца, Трамп ранее занимавшийся предпринимательской деятельностью, может понять "разницу интересов" по данной проблеме.

Канцлер Австрии также ответил журналисту, обратившему внимание на то, что с момента вступления в должность премьера Курц встречался с Трампом всего однажды, тогда как с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году у него состоялось не менее четырех встреч. "Я бы не сказал, что у нас лучше отношения с Россией, чем с другими странами мира", - подчеркнул канцлер.

"Скорее, я бы отметил, что Россия традиционно проявляет большой интерес к Австрии и в связи с этим более активно контактирует с представителями австрийского правительства, федерального канцлера и президента, чем это делают США", - указал он.

"Я чувствую себя комфортно, занимая центральную позицию, поддерживая в Европе хороший контакт с Западом и Востоком, а также находясь в хороших отношениях со сверхдержавами", - резюмировал австрийский канцлер.

Себастьян Курц и Дональд Трамп провели переговоры 20 февраля в Белом доме. В этот же день постоянные представители государств ЕС поддержали текст проекта, призванного распространить законодательство Евросоюза на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток-2".

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