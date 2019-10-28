 Канцлеру ФРГ присуждена премия имени Герцля Всемирного еврейского конгресса | Новости из Германии о Германии | DW | 28.10.2019

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Германия

Канцлеру ФРГ присуждена премия имени Герцля Всемирного еврейского конгресса

Премию имени Теодора Герцля получают люди, прилагающие усилия для создания безопасного и толерантного к евреям мира. Теперь в числе лауреатов - Ангела Меркель.

Ангела Меркель с букетом цветов, флаги Германии и Израиля

Канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 28 октября, вручена премия имени Теодора Герцля Всемирного еврейского конгресса. Бывшая руководительница Центрального совета евреев в ФРГ Шарлотта Кноблох (Charlotte Knobloch) на торжественной церемонии в Мюнхене особо выделила деятельность канцлера, нацеленную на защиту евреев в Германии.

Кноблох назвала антисемитов "врагами демократии, свободы и толерантности". С проявлениями антисемитизма необходимо бороться общими усилиями - от простых граждан до представителей высшего эшелона власти, добавила экс-глава Центрального совета евреев в Германии.

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Сейчас все чаще приходится смотреть "в бездну ненависти и нетерпимости", заявила Кноблох. Она привела в качестве примера результаты выборов в земельный парламент Тюрингии 27 октября, где правопопулистская "Альтернатива для Германии" заняла второе место.

Теодор Герцль - еврейский общественный и политический деятель, основоположник идеологии политического сионизма. Премию его имени ежегодно вручают личностям, прилагающим усилия для создания безопасного и толерантного к евреям мира. Среди ее прежних лауреатов - экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и девятый президент Израиля Шимон Перес.

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    Автор: Дарья Брянцева


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