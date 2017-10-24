 Кандидат от АдГ вновь не смогла стать вице-председателем бундестага | Новости из Германии о Германии | DW | 04.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Кандидат от АдГ вновь не смогла стать вице-председателем бундестага

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" трижды выдвигала Мариану Хардер-Кюнель на пост вице-спикера германского бундестага. Число противников ее кандидатуры по сравнению с декабрем увеличилось.

Мариана Хардер-Кюнель

Мариана Хардер-Кюнель

Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) 44-летняя Мариана Хардер-Кюнель (Mariana Harder-Kühnel) в третий раз не смогла занять должность вице-председателя германского бундестага. Ее кандидатуру в ходе голосования в четверг, 4 апреля, поддержали 199 парламентариев, 423 депутата выступили против, еще 43 человека воздержались.

Контекст

В сентябре 2018 года рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг 18 процентов: правопопулисты обогнали социал-демократов и уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха? (22.09.2018)

В эксклюзивном интервью DW председатель бундестага Вольфганг Шойбле рассказал, что думают в партии Меркель об ее отказе от поста лидера ХДС и представляет ли АдГ опасность для Германии. (30.10.2018)

Правые популисты из АдГ выдвигали своего кандидата на эту должность шесть раз, из них трижды - Хардер-Кюнель. В ноябре 2018 года за ее назначение высказались 223 человека, а 387 депутатов выступили против. В середине декабря количество одобряющих кандидатуру представителя АдГ возросло до 241 человека, а число противников снизилось до 377. Решение о том, сможет ли правопопулистская партия выдвинуть Хардер-Кюнель в четвертый раз, теперь предстоит принимать Совету старейшин бундестага (Ältestenrat).

Заместителями действующего председателя бундестага Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) являются Ханс-Петер Фридрих (Hans-Peter Friedrich) из Христианского-социального союза, социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann), представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki), Петра Пау (Petra Pau) из Левой партии, а также Клаудиа Рот (Claudia Roth) из фракции "зеленых".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Ангеле Меркель совсем не чуждо чувство юмора. На саммите ЕС в Таллине она пытается разглядеть своих коллег.

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Ангела Меркель

    Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Франк-Вальтер Штайнмайер

    Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

  • Хейко Мас во время визита в Иорданию

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Хайко Мас

    Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

  • Вольфганг Шойбле

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Вольфганг Шойбле

    Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

  • Хорст Зеехофер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Хорст Зеехофер

    Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

  • Сара Вагенкнехт

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Сара Вагенкнехт

    За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

  • Кристиан Линднер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Кристиан Линднер

    На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

  • Джем Оздемир

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Джем Оздемир

    В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

  • Фрауке Петри

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Фрауке Петри

    По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

  • Александер Гауланд

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Александер Гауланд

    Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:48

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии?

Контекст

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

Ключевые фигуры современной немецкой политики - в фотогалерее DW. (29.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии?  

Сколько получают депутаты бундестага  

Новый бундестаг избрал председателя и стиль общения  

Также по теме

Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser

Кандидат от правых популистов не смог пробиться в вице-спикеры бундестага 24.10.2017

Альбрехт Глазер подвергся критике немецких депутатов из-за неоднозначных высказываний в адрес мусульман.

Реклама

Самые читаемые

Порошенко согласился с предложением Зеленского о дебатах на стадионе  

"Газпром" начинает нести убытки из-за глобального потепления  

Пенс раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока - 2" и оборонного бюджета  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно