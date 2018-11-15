Кандидат на пост главы ХДС признал себя миллионером

Немецкий политик Фридрих Мерц (Friedrich Merz), один из фаворитов в борьбе за место главы Христианско-демократического союза после грядущей отставки Ангелы Меркель (Angela Merkel), вынужден был открыть свой доход после того, как на него обрушилась волна критики за то, что в одном из интервью он причислил себя к "среднему классу". "Сегодня я зарабатываю около миллиона евро" в месяц, заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, которое выйдет в воскресенье, 18 ноября.

Он подчеркнул, что "средний класс" для него является не только экономической величиной. "От своих родителей я перенял те ценности, которые характеризуют средний класс: в том числе усердие, дисциплину, умение себя вести, уважение и понимание, что необходимо отдать что-нибудь обществу, как только ты можешь себе это позволить", - отметил Мерц.

Опросы определяют фаворитов

Между тем, видимо, именно Мерц и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) являются главными кандидатами на пост преемника Ангелы Меркель во главе партии. Согласно данным опроса социологического института Emnid, 49 процентов членов ХДС голосовали бы за Мерца, а 32 - за Крамп-Карренбауэр. В то же время, согласно опросу телеканала ARD, лидирует Крамп-Карренбауэр - за нее готовы проголосовать 46 процентов членов ХДС, а за Мерца только 31 процент. Нового главу ХДС изберут на партийном съезде 7 декабря.

Меркель в конце октября заявила, что намерена отказаться от поста председателя ХДС, но останется федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.

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