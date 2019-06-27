 Кандидат Меркель выбыл из борьбы за пост главы Еврокомиссии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

Кандидат Меркель выбыл из борьбы за пост главы Еврокомиссии

Новым главой Еврокомиссии не станет немецкий политик Манфред Вебер. Он считался фаворитом, но лидеры ЕС решили иначе.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

Один из главных кандидатов на пост главы Еврокомиссии немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), кандидатуру которого поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выбывает из борьбы за этот пост. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает издание Die Welt, ссылаясь на свои источники на саммите "большой двадцатки" в Осаке.

Контекст

Члены Европейской народной партии вновь избрали главой фракции Манфреда Вебера, являющегося также кандидатом консерваторов на пост главы Еврокомиссии. (05.06.2019)

Из-за позиции восточноевропейских стран-членов ЕС, участники саммита ограничились лишь общим заявлением о политике в сфере защиты климата. Вопрос о том, кто станет новым главой комиссии ЕС, остается открытым. (21.06.2019)

По данным издания, решение об устранении Вебера из числа кандидатов было принято на переговорах присутствующих в Осаке глав государств и правительств стран ЕС. Ангела Меркель "признала" это решение.

Таким образом, вероятнее всего новым главой Еврокомиссии станет представитель социалистов нидерландец Франс Тиммерманс или один из находившихся ранее в тени Вебера представителей Европейской народной партии (ЕНП). Среди возможных кандидатов называют также главу правительства Хорватии Андрея Пленковича и президента Всемирного банка (ВБ) Кристалину Георгиеву.

Ранее Ангела Меркель констатировала, что ни один из кандидатов от трех крупнейших европейских партий в настоящее время не может получить большинства голосов в Европейском совете. Вопрос о новом председателе Еврокомиссии предполагается решить на внеочередном саммите ЕС 30 июня.

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    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

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