Кандидат в президенты Украины Зеленский стал фигурантом уголовного дела

Лидер президентской гонки в Украине Владимир Зеленский заявил, что против него и компании "Студия Квартал 95" возбуждено уголовное дело. Дело заведено "о каком-то отмывании денег", сообщил он на своей странице в Facebook в четверг, 7 марта.

Зеленский также утверждает, что "специальные люди ищут контакты" в самопровозглашенной "Луганской народной республике", чтобы установить там его политические билборды. Кандидат в президенты Украины не исключил, что в ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело о том, что в 2002 году он якобы сбил человека в Черниговской области.

Аппаратура для прослушивания

Между тем пресс-служба МВД Украины подтвердила, что возле офиса Зеленского в Киеве обнаружена аппаратура для прослушивания. "Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушивания. Ведется расследование", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Арсена Авакова.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что в полицию поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусской. На месте происшествия охранник Зеленского рассказал полицейским, что кто-то устанавливал подозрительные предметы на крыше. Взрывотехники проверили подозрительные предметы и установили, что они не представляют опасности для жизни людей. Информация о находке передана в прокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ).

Согласно опросу Центра социальных исследований "София", Зеленского готовы поддержать в первом туре выборов президента Украины 20,3% избирателей, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 13,9%, а действующего президента страны Петра Порошенко - 13,1% избирателей.

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